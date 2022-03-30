Евро упал до уровня 23 февраля

Курс евро в ходе открытия торгов на Московской бирже опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля.

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Так, к 10:00 мск, курс доллара находился на уровне 82,54 рубля (-3,17%). Курс евро снижался на 3,59%, до 90,73 рубля. По данным биржи на 10:08 мск, курс доллара замедлил снижение до 84,75 рубля (-0,58%), курс евро перешел к росту до 94,15 рубля (+0,005%).

Российский рынок акций в начале основной сессии в среду демонстрирует рост ведущих индексов. Индекс Мосбиржи поднялся на 2,27% - до 2463,06 пункта, индекс РТС прибавил 3,89% и достиг 915,88 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:08 мск. По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 2437,92 пункта (+1,22%). Долларовый индекс РТС рос на 2,19% - до 900,88 пункта.