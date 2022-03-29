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1 час назад

Курс доллара упал ниже 87 рублей

Лера Букина

Курс американской валюты опустился ниже 87 рублей, следует из данных Московской биржи. Это произошло впервые с 28 февраля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.16 мск опускался на 2,73 рубля, до 87,02 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 96 рублей. Минутами ранее «американец» и «европеец» максимально опускались до минимумов с конца февраля — до 86,92 рубля и 95,89 рубля соответственно.

Накануне, 28 марта, курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта. Курс евро упал на 6,36 рубля, до 98,32 рубля. ЦБ понизил официальный курс доллара на 29 марта - до 93,71 рубля.

Рубль растет на российском валютном рынке уже седьмой торговый день подряд. По мнению аналитиков, на динамику начало влиять ожидание очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Напомним, что он начался сегодня, 29 марта.

Как заявил РБК старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев, укрепление рубля закономерно: баланс спроса и предложения валюты играет в пользу российской валюты. Позитивно влияют на динамику новые правила валютного контроля, экспортеры продолжают продавать на рынке почти всю свою валютную выручку, подчеркнул он.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с RT поделился мнением, что курс доллара восстановится до 80 рублей. Вместе с тем он подчеркнул, что что отклонение было слишком большим и длительным, поэтому говорить о возвращении прежнего курса пока трудно.

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