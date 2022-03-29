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1 час назад

Доллар опустился до 83 рублей

Елена Прошина

Курс доллара 29 марта продолжил падение и опустился до 83 рублей на фоне переговоров России и Украины. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 15:09, доллар торговался на отметке 83,21 рублей. Курс евро также снижался. На 15:09 он опустился до 92,25 рублей. Последний раз подобных значений евро достигал 25 февраля.

Названы причины стремительного укрепления рубля

Напомним, что сегодня прошел очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча проходила в Стамбуле. По ее итогам замминистра обороны РФ и член делегации Александр Фомин заявил, что российские военные «кардинально сократят активность на Киевском и Черниговском направлении». Также о результатах переговоров высказался помощник президента и глава делегации Владимир Мединский. Он назвал встречу конструктивной и отметил, что при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса сторонам удастся приблизиться к миру.

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