ЦБ установил порядок торгов на Мосбирже 31 марта

Завтра, 31 марта Мосбиржа проведет торги российскими акциями и иностранными ценными бумагами с 09:50 до 18:50 мск. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, список ценных бумаг, допущенных к торгам, остается аналогичным 30 марта. В него входят акции Cian, "Ленты", Qiwi , "О'Кей" и других. Режим работы Мосбиржи на последующие дни регулятор планирует объявить позднее.

В понедельник, 28 марта, после месячного перерыва на Московской бирже состоялись первые полноценные торги. К торгам были допущены все акции, а также корпоративные, региональные и субфедеральные (выпускают муниципальные образования - городские округа, городские и сельские поселения) облигации. По всем бумагам по-прежнему действовал запрет коротких продаж (то есть игры "на понижение"). При этом торги депозитарными расписками и акциями иностранных компаний не проводились.