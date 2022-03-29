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1 час назад

Перечислены последствия отказа Европы от российского газа

Lenta.ruLenta.ru

Для отказа от российского газа Европе потребуется на время сократить потребление голубого топлива, перестроить всю систему энергообеспечения и ввергнуть экономики многих европейских стран в кризис, считает эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович. Последствия отказа от российского газа он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Перечислены последствия отказа Европы от российского газа
Фото: Fabian Bimmer / ReutersFabian Bimmer / Reuters

«Если сильно постараться, то полностью заменить российские поставки можно в течение 2020-х годов, если вложиться в новые проекты сжиженного природного газа», — отметил Митрахович.

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Исходом этого решения станет сокращение потребления газа. «Это касается не только переведения термостатов граждан на меньшие температуры. Газ — это ведь не только отопление. Газ нужен для промышленности, для металлургии, для изготовления азотных удобрений, для электроэнергии, для машиностроения и так далее. В те дни, когда у вас не хватает энергии от солнечных и ветровых станций, приходится использовать газ и уголь», — пояснил эксперт ФНЭБ.

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Мгновенно заменить российский газ у Европы не получится, подчеркнул Митрахович. Для этого ей придется идти по пути обвала своей промышленности, добавил он. В летний пиковый период потребления, когда люди активно пользуются кондиционерами, разъяснил он, возможно, придется вводить нормирование потребления. «То есть когда регион получает электричество на какие-то часы», — предположил специалист.

Тот же срок, до конца 2020-х годов, потребуется России для того, чтобы переориентировать свой экспорт газа на китайский и индийский рынки, считает Митрахович.

Ранее политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что недружественные европейские страны оказались в безвыходном положении из-за требования России перейти на рубли в расчетах за газ. По его мнению, они будут вынуждены пойти на этот шаг или в противном случае откатиться назад в экономическом развитии.

Рынки,Станислав Митрахович,Алексей Мартынов,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,
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