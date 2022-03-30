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1 час назад

Эксперты: российский уголь после санкций Польши уйдет в Азию

Алиса Селезнёва

Российский уголь, от которого решила отказаться Польша, может заинтересовать Китай и Индию. Как пишет «Коммерсант», для Варшавы это решение обернется ростом цен.

Эксперты: российский уголь после санкций Польши уйдет в Азию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правительство Польши 29 марта одобрило закон о запрете импорта российского угля. Страна решила не дожидаться общеевропейского эмбарго.

Санкции в ЕС, как правило, должны быть согласованы всем торговым блоком, и Брюссель потенциально может наказать страны, действующие в одностороннем порядке.

Как отмечает Reuters, Россия доминирует в импорте угля в Польшу, а на его долю приходится около 20 процентов внутреннего потребления. Около 9,4 миллиона тонн российского угля было импортировано в Польшу в 2020 году и использовано в основном для отопления частных домовладений.

Страна также импортирует около 50 процентов потребляемого газа и более 60 процентов перерабатываемой нефти из России.

По данным «Коммерсанта», на Польшу приходилось семь миллионов тонн, или три процента российского экспорта угля.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов заявил газете, что еще в прошлом году Россия начала переориентировать экспорт энергетического угля с Запада на Восток: в 2019 году на Азию приходилось около 45–47 процентов таких поставок, а в 2021-м - более 53 процентов.

Орехов считает, что Индия и Китай могут увеличить закупки российского угля, Этому поспособствует развитие железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне.

Дмитрий Орехов,Коммерсант,ЕС,
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