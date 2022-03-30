Государство закупило у Центробанка РФ национальную валюту на сумму 10 миллионов евро

Банк Ватикана провел платеж за российский газ в рублях, сообщают СМИ. Отмечается, что государство, находящееся в центре Рима, закупило у Центрального банка России рубли в количестве, эквивалентном 10 миллионам евро.

По информации источников, Ватикан выполнил все необходимые действия, которые входят в алгоритм приобретения газа за рубли. Способ покупки энергоресурсов за российскую валюту ранее был обозначен правительством РФ.

Ранее страны Большой семерки не согласились с требованием, выдвинутым Россией, рассчитываться за энергоресурсы в национальной валюте. В Кремле в ответ на это заявили, что РФ не собирается заниматься «всеевропейской благотворительностью» и бесплатно поставлять газ на Запад. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что, согласно поручению, отрабатываются все механизмы для принятия и получения платежей по новой схеме.