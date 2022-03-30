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44 минуты назад

Экономист назвала причины укрепления рубля

Лера Букина

В последние дни курс рубля серьезно укрепился. Такая динамика, в частности, обусловлена ростом активности российских экспортеров, заявила главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

При этом она напомнила о том, что конец марта является периодом налоговых платежей, в связи с чем наблюдаются продажи большого объема экспортной выручки.

Орлова указала на небольшую активность импортеров.

«По всей видимости, компании либо имеют запас валюты, либо сейчас находятся в поиске новых торговых партнеров. Это создало дисбаланс на валютном рынке, в результате которого предложение валюты существенно превышает спрос на валюту и, соответственно, приводит к укреплению курса», - указала экономист.

Орлова рассматривает нынешнее укрепление курса российской валюты как временное явление. Ситуация, по ее словам, может проясниться в начале апреля.

Европейское государство заплатило России за газ рублями

«Я думаю, что с большой вероятностью в начале апреля предложение валюты сократится, а спрос на валюту к тому времени начнет возрастать», - заявила Орлова.

Курсы доллара и евро резко поднялись по отношению к рублю после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты росла до 120 рублей, европейской — до 127 рублей. На прошлой неделе ситуация на биржах стала корректироваться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли. Рубль закрепился ниже отметки в 100 рублей за доллар. Во вторник, 29 марта, курс доллара в ходе торгов упал ниже 83 рублей впервые с 25 февраля. На 15:57 мск доллар стоил 82,95 рублей, что на 7,57% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Рынки,Видео,Наталия Орлова,Альфа-банк,
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