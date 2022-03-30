В последние дни курс рубля серьезно укрепился. Такая динамика, в частности, обусловлена ростом активности российских экспортеров, заявила главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.
При этом она напомнила о том, что конец марта является периодом налоговых платежей, в связи с чем наблюдаются продажи большого объема экспортной выручки.
Орлова указала на небольшую активность импортеров.
«По всей видимости, компании либо имеют запас валюты, либо сейчас находятся в поиске новых торговых партнеров. Это создало дисбаланс на валютном рынке, в результате которого предложение валюты существенно превышает спрос на валюту и, соответственно, приводит к укреплению курса», - указала экономист.
Орлова рассматривает нынешнее укрепление курса российской валюты как временное явление. Ситуация, по ее словам, может проясниться в начале апреля.
«Я думаю, что с большой вероятностью в начале апреля предложение валюты сократится, а спрос на валюту к тому времени начнет возрастать», - заявила Орлова.
Курсы доллара и евро резко поднялись по отношению к рублю после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты росла до 120 рублей, европейской — до 127 рублей. На прошлой неделе ситуация на биржах стала корректироваться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли. Рубль закрепился ниже отметки в 100 рублей за доллар. Во вторник, 29 марта, курс доллара в ходе торгов упал ниже 83 рублей впервые с 25 февраля. На 15:57 мск доллар стоил 82,95 рублей, что на 7,57% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.