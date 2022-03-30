Кремль: престиж доллара «изрядно зашатался»

Статус доллара в мире серьезно пошатнулся, в этой связи целесообразно расширять использование национальных валют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в общении с журналистами в среду, передает ТАСС.
«С учетом того, что престиж, например, доллара как основной мировой резервной валюты изрядно в последние годы зашатался, доверие к иным международным признанным валютам тоже сейчас не на высшем уровне, единственной и неизбежной альтернативой этим процессам будет расширение практики использования национальных валют», - подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, работа над расширением использования нацвалют в расчетах с другими странами сейчас ведется.
«Расширение практики использования национальных валют - это та область, в которой работает и наше правительство, и нужно по всем фронтам продвигаться дальше. Это в наших интересах и в интересах наших партнеров», - указал Песков.
Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу. Авторы инициативы считают, что стоимость единицы целесообразно привязать к имеющимся у стран-участниц золоту и драгоценным металлам. На курс будет влиять средневзвешенная цены ресурсов на мировом рынке.