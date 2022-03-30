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2 часа назад

Кремль: престиж доллара в последние годы «изрядно зашатался»

Лера Букина

Статус доллара в мире серьезно пошатнулся, в этой связи целесообразно расширять использование национальных валют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в общении с журналистами в среду, передает ТАСС.

Кремль: престиж доллара «изрядно зашатался»
Фото: PixabayPixabay

«С учетом того, что престиж, например, доллара как основной мировой резервной валюты изрядно в последние годы зашатался, доверие к иным международным признанным валютам тоже сейчас не на высшем уровне, единственной и неизбежной альтернативой этим процессам будет расширение практики использования национальных валют», - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, работа над расширением использования нацвалют в расчетах с другими странами сейчас ведется.

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«Расширение практики использования национальных валют - это та область, в которой работает и наше правительство, и нужно по всем фронтам продвигаться дальше. Это в наших интересах и в интересах наших партнеров», - указал Песков.

Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу. Авторы инициативы считают, что стоимость единицы целесообразно привязать к имеющимся у стран-участниц золоту и драгоценным металлам. На курс будет влиять средневзвешенная цены ресурсов на мировом рынке.

Рынки,Дмитрий Песков,РАН,
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