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56 минут назад

США нарастили закупки нефти в России

Lenta.ruLenta.ru

По итогам недели, завершившейся 25 марта, США нарастили импорт нефти из России до 100 тысяч баррелей в сутки — по сравнению с 70 тысячами неделей ранее, следует из данных, опубликованных управлением энергетической информации Минэнерго страны.

США нарастили закупки нефти в России
Фото: ReutersReuters

Наиболее значительные объемы США импортировали из Канады (объемы поставок в 36 раз превышали российские), а также Мексики (в семь раз больше российских), Саудовской Аравии (трехкратная разница).

8 марта Вашингтон объявил, что введет запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Об аналогичном решении позднее сообщила и Великобритания, сроком назывался конец 2022 года.

Вице-премьер Александр Новак заявлял, что если против России введут санкции на продажу энергоресурсов, то в мировой энергетической отрасли наступит коллапс. По его словам, доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20 процентов от мирового уровня торговли.

Рынки,Александр Новак,
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