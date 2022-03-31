ФАС России запланировала отказаться от валютных договоров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала законопроект, запрещающий указывать в договорах стоимость товара с учетом иностранной валюты или мировых товарных индексов, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к документу.

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Без привязки к валюте

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Издание сообщило о намерении ФАС отказаться от валютных контрактов внутри России. Инициатива, продвижение которой запланировали в ведомстве, может привести к введению полной предоплаты продукции и отказу от долгосрочных договоров. В пояснительной записке к отмечается, что его разработали с учетом плана правительственной комиссии первоочередных действий по обеспечению развития экономики России в условиях внешних санкций.

Законопроект о запрете установления цены договора в привязке к иностранной валюте уже вынесли на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Его заседание состоится 31 марта. В ФАС отметили, что продолжают работать над инициативой. Минфин заявил, что уже одобрил проект.

Причины и подробности

Привязка к иностранной валюте или опора на индикаторы применяется в договорах для страхования от ослабления рубля, в договорах аренды от иностранных собственников, а также в контрактах с металлами, чья стоимость указывалась в соответствии с показателями Лондонской бирже металлов (LME). Привязка также распространена в области банковских кредитов, сделок по слияниям и поглощениям, при продаже нефтепродуктов и предметов искусства, объяснил адвокат адвокатского бюро Asterisk Станислав Климов.

30 дней с момента официальной публикации закона дадут на переработку договоров

Уже подписанные контракты, согласно инициативе, следует изменить в течение месяца с официальной даты публикации закона. Отмечается, что он не распространяется на сделки при внешней торговле, но «часть из них власти также хотят перевести в рубли».

23 марта президент России Владимир Путин решил в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По его словам, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, включая доллар и евро.

Последствия

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил, что если закон примут, то на сырьевом рынке могут возникнуть перебои с поставками продукции. Идею отвязать Россию от мировых цен он назвал «в целом неплохая», однако она потребует контроля за показателем себестоимости и наценки на товары, который помог бы вовремя реагировать на избыток тех или иных вещей.

В свою очередь гендиректор ТРЦ «Галерея» в Петербурге Дмитрий Зубков предположил, что в случае принятия закона ФАС придется придется увеличивать предоплаты и искать другие решения. По мнению источника РБК, интерес иностранных инвесторов к российской недвижимости упадет, если инициативу одобрят.

Курс рубля

30 марта РБК сообщил, что Центробанк рекомендовал кредитным организациям иметь несколько курсов рубля. В инструкциях регулятора указано, что банкам следует установить различные курсы национальной валюты в зависимости от клиента.

Валюта стала укрепляться после заявления Путина о переводе газовых контрактов с недружественными странами на рубли. При этом партнеры «Газпрома» в Европе категорически отказываются исполнять это требование. В частности, такую позицию Путину озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, что укрепление рубля связано с общим состоянием экономики, финансовыми показателями и другими факторами. В частности, на рост курса валюты влияют все сообщения, которые свидетельствуют о ее позитивных перспективах.

Экспорт за рубли

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что список экспортируемых за рубли товаров расширится. По его словам, эта идея соответствует интересам России.