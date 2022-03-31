«Отыграл весь удар»: в США удивились укреплению рубля

Американский инвестор Адам Таунсэнд отметил укрепление рубля на фоне введения санкций западными странами.
"Рубль отыграл весь свой санкционный удар", - цитирует его РИА Новости.
Кроме того, Таунсэнд заметил, что инфляция в России ниже, чем в странах ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития.
Накануне курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля, курс доллара - ниже 83 рублей.
Владимир Путин ранее поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. Речь о поставках газа в недружественные страны ЕС, а также США.