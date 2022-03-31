«Отыграл весь удар»: в США удивились укреплению рубля

Американский инвестор Адам Таунсэнд отметил укрепление рубля на фоне введения санкций западными странами.

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"Рубль отыграл весь свой санкционный удар", - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Таунсэнд заметил, что инфляция в России ниже, чем в странах ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития.

Накануне курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля, курс доллара - ниже 83 рублей.