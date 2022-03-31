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1 час назад

"Отыграл весь удар": Инвестор из США удивился укреплению рубля

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 1

Американский инвестор Адам Таунсэнд отметил укрепление рубля на фоне введения санкций западными странами.

«Отыграл весь удар»: в США удивились укреплению рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рубль отыграл весь свой санкционный удар", - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Таунсэнд заметил, что инфляция в России ниже, чем в странах ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития.

Накануне курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля, курс доллара - ниже 83 рублей.

Когда Россия переведет расчеты за газ в рубли

Владимир Путин ранее поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. Речь о поставках газа в недружественные страны ЕС, а также США.

Рынки,Владимир Путин,ОЭСР,Газпром,ЕС,
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