Цены на нефть резко упали

Стоимость нефти в четверг утром падает примерно на 5% на новостях о том, что США планируют высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов, свидетельствуют данные торгов.

К 7.39 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 4,26%, до 106,69 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 5,43%, до 101,96 доллара.

Агентство Блумберг, ссылаясь на неназванные источники, сообщило, что администрация США в связи с сохраняющейся нехваткой нефти и высокими ценами на бензин прорабатывает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону баррелей «черного золота» ежедневно в течение нескольких месяцев.

В этой связи рынок нефти в четверг утром демонстрирует падение цен примерно на 5%.

Также инвесторами продолжает производиться оценка неоднозначной статистики по США. Так, запасы бензина и дистиллятов за неделю возросли, несмотря на ожидания аналитиков. Добыча нефти увеличилась к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки. Однако данные Минэнерго США свидетельствуют о том, что запасы нефти в стране за неделю по 25 марта сократились на 3,4 миллиона баррелей, до 409,9 миллиона. Этот уровень является наименьшим с конца сентября 2018 года.