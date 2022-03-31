Хуситы Йемена будут покупать у России пшеницу за рубли

«Россия предложила Йемену помощь [в виде] пшеницы некоторое время назад, так что мы говорим братьям в МИД связаться для покупки пшеницы и производных продуктов из России. Это хорошее дело, и в рублях, вдали от других валют», — цитирует аль-Хуси News.ru.