Хуситы Йемена будут покупать у России пшеницу за рубли

Хуситсткое движение «Ансар Аллах» в Йемене согласилось покупать у России пшеницу за рубли. Об этом сообщил член Высшего совета политбюро движения Мухаммед Али аль-Хуси.
Кроме того, движение считает, что перевод платежей в нацвалюте, это хорошая идея. Хуситы уже принимают шаги для установления сотрудничества с российской стороной.
«Россия предложила Йемену помощь [в виде] пшеницы некоторое время назад, так что мы говорим братьям в МИД связаться для покупки пшеницы и производных продуктов из России. Это хорошее дело, и в рублях, вдали от других валют», — цитирует аль-Хуси News.ru.
Напомним, хуситы Йемена поддержали решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. «Призываем проявлять сдержанность, не втягиваться в войну, направленную на истощение потенциала России», — сказал тогда президент Йемена от хуситов Мухаммед Али Аль-Хуси.