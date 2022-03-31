Эксперт дал прогноз по ценам на газ в России

Запад всерьез задумался об отказе от использования российских энергоносителей. Это влияет на биржевую стоимость, однако россиян резкие скачки цен не коснутся, заявил радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
«Фактически цены на газ внутри России устанавливает государство. Для промышленности цена выше, а для простых потребителей – ниже. Только небольшие объемы газа продаются на бирже, но там тоже есть связь с регулируемыми ценами. С внешним рынком цена на газ для россиян не связана», – пояснил он.
При этом Правосудов подчеркнул, что в случае повышения стоимости газа в России подорожание будет ниже инфляции.
«Если посмотреть на цену на газ внутри России и на цену на газ на мировом рынке, то мы увидим, что они отличаются в десятки раз. Газ – это социальный продукт, поэтому государство так им и распоряжается. Повышать или не повышать цену на газ, решают ежегодно. Обычно повышают, но всего на несколько процентов, то есть даже ниже инфляции», – подчеркнул Правосудов.
Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не собирается платить за поставки природного газа в российских рублях и объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.
Кроме того, сообщалось, что антикризисный кабинет правительства Австрии совместно с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из РФ.