Эксперт дал прогноз по ценам на газ в России

«Если посмотреть на цену на газ внутри России и на цену на газ на мировом рынке, то мы увидим, что они отличаются в десятки раз. Газ – это социальный продукт, поэтому государство так им и распоряжается. Повышать или не повышать цену на газ, решают ежегодно. Обычно повышают, но всего на несколько процентов, то есть даже ниже инфляции», – подчеркнул Правосудов.