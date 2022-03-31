Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
57 минут назад

Курс евро упал ниже 88 рублей

Лера Букина

Рубль продолжает демонстрировать укрепление на Московской бирже. В начале торгов курс евро опустился ниже 88 рублей, до 87,68 рубля. Это наблюдается впервые с 21 февраля. Курс доллара упал до 83 рублей.

Курс евро упал до уровня 21 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с тем сорт нефти марки Brent подешевел на 3,29%, до 107 долларов за баррель.

Курсы доллара и евро резко поднялись по отношению к рублю после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты росла до 120 рублей, европейской — до 127 рублей. На прошлой неделе ситуация на биржах стала корректироваться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли. Рубль закрепился ниже отметки в 100 рублей за доллар. Во вторник, 29 марта, курс доллара в ходе торгов упал ниже 83 рублей впервые с 25 февраля. На 15:57 мск доллар стоил 82,95 рублей, что на 7,57% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В МВФ заявили об ударе антироссийских санкций по доллару

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова заявила, что нынешнее укрепление курса российской валюты является временным явлением. Дальнейшая динамика, по ее словам, может проясниться в начале апреля. При этом Орлова указала на то, что в начале следующего месяца предложение валюты сократится, а спрос на валюту к тому времени начнет возрастать.

Рынки,Наталия Орлова,Альфа-банк,Международный валютный фонд,Московская биржа,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители