США уронили цены на нефть

Цена на нефть марки Brent упала до 108,9 доллара за баррель в ходе торгов 31 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость майских фьючерсов к моменту написания новости снижается на 4 процента. Фьючерсы на нефть марки WTI теряют 4,6 процента, опускаясь в цене до 102,8 доллара за баррель.

Цены снизились на фоне новостей о том, что администрация США решила пойти на новые меры из-за нехватки нефти и изучает возможность выделения из стратегических запасов по одному миллиону баррелей ежедневно в течение нескольких месяцев.

По данным Bloomberg, общий объем нефти, которую планируется высвободить из хранилищ, может достичь 108 миллионов баррелей. На меры могут пойти в целях борьбы с ростом цен на бензин и сокращением поставок на фоне ситуации вокруг Украины.

США на неделе с 19 по 25 марта продолжили импортировать нефть из России, объем поставок увеличился на 43% по сравнению с предыдущей неделей, до 100 тыс. баррелей в сутки. Это следует из данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

США приостанавливали импорт нефти из России с 7 по 28 января, но затем возобновили поставки. С 19 по 25 февраля нефть из России вновь не импортировалась. В начале марта недельный объем поставок российской нефти достигал максимального значения в 2022 году - 148 тыс. баррелей в сутки.

Президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Минфин США установил срок завершения сделок по импорту в страну нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России до 22 апреля. При этом сделки по импорту нефти с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) не запрещаются, поскольку указ Байдена допускает импорт энергоносителей не российского происхождения, которые следуют транзитом через территорию России или вывозятся из нее.

В 2021 году поставки российской нефти в США выросли в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом - до 72,608 млн баррелей, что составляет 3,3% от общего объема импорта. Россия также обеспечила 20% от общего объема поставок нефтепродуктов в США - 172,586 млн баррелей (+1,5% к 2020 году).

Европейский союз готовит пятый пакет санкций против России из-за военной операции РФ на территории Украины. В него может войти запрет на экспорт российской нефти, сообщили источники агентства Reuters. По словам одного из них, под новые ограничения попадут множество высокопоставленных и известных россиян. Ранее в ЕС говорили, что ввели «очень жёсткие санкции» против России и уже подошли к пределу своих возможностей.

Относительно нефтяного эмбарго мнение членов ЕС разделилось. Страны Балтии поддерживают эту меру, считая её логичным продолжением санкций. В то время как в Германии призывают не принимать поспешных решений из-за роста цен на энергоносители. ФРГ — крупнейший покупатель российской сырой нефти в Европе.

Reuters отметил, что все санкционные решения ЕС требуют консенсуса. Однако мнение Франции, которая сейчас председатель в Евросоюзе, скорее всего, окажется решающим.

«Эти санкции призваны заставить президента Путина поменять нынешний курс», — заявил представитель французского президента Эммануэля Макрона. «Среди наших партнёров и среди стран, торгующих с Россией, есть те, кто более чувствителен к вопросу нефти и газа. Тем не менее президент Макрон сказал, что табу нет», — добавил собеседник.

Если в Евросоюзе запретят экспорт российской нефти, РФ может закрыть один из газопроводов в Европу, отметил Reuters. Страны ЕС на 40% зависят от поставок российского газа. О перекрытии газопровода «Ямал — Европа» в декабре 2021 года заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Поводом для энергетического эмбарго может стать применение Россией химоружия на Украине или «сильная бомбардировка Киева», заявили собеседники агентства.

10 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже подошёл к пределу своих возможностей в финансовых ограничениях в отношении РФ. Он отметил, что страны ЕС сильно зависят от поставок российской нефти и газа и в ближайшем будущем не смогут от них отказаться.

8 марта президент США Джо Байден объявил о санкциях против российского энергетического сектора. В Штаты запрещён импорт нефти, газа и других энергоносителей. Аналогично поступила Великобритания.

Если против нефти и газа России будут вводиться санкции, рост цен на энергоресурсы в мире будет непредсказуемым и случится коллапс, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своем выступлении на правительственном часе в Госдуме.

Он напомнил, что РФ – крупнейший поставщик энергоресурсов на мировые рынки: доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20% от мирового уровня торговли.

"Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым", – цитирует Новака РИА Новости.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил подготовку пятого пакета санкций против России и обсуждение введения эмбарго на поставки российской нефти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что это решение очень серьезно повлияет на мировой нефтяной рынок. По его словам, решение негативно скажется на энергобалансах в Европе. Песков подчеркнул, что, в отличие от европейских стран, США имеют свои ресурсы.

Германия собирается вдвое снизить импорт российской нефти к середине 2022 года. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на документы Минэкономики страны. Из них также следует, что к концу года ФРГ хочет сократить зависимость от газа из России на 30%. Это должно произойти благодаря экономии потребления голубого топлива и за счёт замены газовых электростанций угольными.

Издание отметило, что уже к концу марта зависимость Германии от российского газа снизится с 55% до 40%. Всё благодаря изменениям в закупках, а также приостановке предложений на краткосрочном спотовом рынке от российских поставщиков.

«Общими усилиями в значительной степени можно добиться независимости от российского газа к лету 2024 года», — говорится в документе Минэкономики ФРГ.

Чиновники хотят, чтобы к этому времени лишь 10% природного газа в Германии поступало из России.

24 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что отказ от российских энергоносителей, в том числе нефти и газа, приведёт к разбалансировке мировой системы. Недавние события и решения Запада разрушительны для всего мира, заметила она.

Впервые за много лет у США нет плана того, как сохранить энергетическую безопасность в условиях геополитического кризиса. Об этом написал обозреватель Робинсон Мейер для американского издания The Atlantic. Причиной стал запрет на импорт российской нефти.

«Энергобезопасность после запрета на импорт российской нефти превращается в крах. Цены на бензин в США быстро растут, а Саудовская Аравия игнорируют просьбы американского президента Джо Байдена о помощи. Политика чистой энергии тоже провалилась, ведь никаких законов, которые снизили бы зависимость США от нефти, так и не было принято», — сообщает The Atlantic.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать санкции против нефтяной отрасли России. Причиной для новых ограничений против России стала операция на территории Украины. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

Президент США Джо Байден в четверг выступит в Белом доме с речью о мерах борьбы с ростом цен на бензин в Соединенных Штатах. Об этом говорится в распространенном в среду Белым домом графике американского лидера.

Речь Байдена будет посвящена мерам его администрации, направленным на "сокращение воздействия <...> роста цен на энергоносители и снижение цен на бензин для американских семей", отмечается в документе. По версии американских властей, подорожание топлива вызвано действиями России.

Ранее в среду журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники сообщила о том, что администрация Байдена рассматривает возможность высвобождения из стратегического резерва миллиона баррелей нефти ежедневно на протяжении нескольких месяцев. Общий объем нефти, которую планируется высвободить из хранилищ, может достичь 108 млн баррелей. Как сообщила в свою очередь газета The Washington Post, Байден, как ожидается, объявит об этих мерах в четверг.

Рост цен в США

8 марта Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Минфин США установил срок завершения сделок по импорту в страну нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России до 22 апреля. После этого стоимость бензина на автозаправках в США начала заметно расти, хотя инфляция в стране и так находилась на высоком уровне уже в течение длительного времени.

Как сообщал 10 марта американский Минтруд, по итогам февраля индекс потребительских цен в США за последние 12 месяцев достиг 7,9%, что стало наивысшим показателем с января 1982 года. В месячном выражении потребительские цены в феврале выросли на 0,8%. По данным Минтруда, больше всего поднялись цены на бензин, жилье и продукты питания.

В частности, по информации ведомства, стоимость бензина в последнее время неоднократно обновляла исторический максимум. 29 марта средняя цена топлива составила $4,24 за галлон (3,785 литра) марки Regular (соответствует бензину Аи-92 в РФ).

Глава Белого дома объяснял этот рост цен тем, что на ситуацию оказал влияние кризис вокруг Украины. Кроме того, он утверждал, что инфляция в США в целом бьет рекорды из-за действий России. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Запад пытается свалить на Россию вину за повышение цен на энергоносители в мире.

Если Саудовская Аравия будет сотрудничать с Россией, а не с США, то Вашингтону придется наказать страну. Об этом пишет издание Foreign Policy.

По мнению автора статьи, президент США Джо Байден должен переосмыслить отношения Вашингтона с Эр-Риядом, прекратить любые поставки оружия и разорвать контракты на ремонт и обслуживание саудовской боевой техники.

FP отмечает, что после «арабской весны» Саудовская Аравия начала укреплять отношения с РФ и КНР. В то время как Соединенные Штаты продолжали поддерживать королевство, особенно в сфере безопасности. Из-за этого, как считает издание, саудиты сейчас уверены, что партнерство нужно больше Вашингтону, чем им.

На фоне украинского кризиса ухудшились отношения США и некоторых стран Ближнего Востока, сообщает The Washington Post.

Авторы статьи пояснили, что обострились отношения с Саудовской Аравией, ОАЭ и странами Персидского залива.

В частности, Эр-Рияд и Абу-Даби не желают увеличивать объемы добычи нефти и не выражают активного осуждения по отношению к действиям РФ на территории Украины. «Осуждение Москвы» со стороны стран Персидского залива, в свою очередь, в Вашингтоне считают «недостаточно артикулированным».

Однако, подчеркивается в публикации, причины проблем в отношениях между странами более глубинные и прагматичные, чем кажется на первый взгляд.

Так, в Саудовской Аравии помнят высказывания тогдашнего кандидата в президенты США Джозефа Байдена, когда он называл страну «изгоем», а также о публикации доклада по теме причастности наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда к гибели журналиста Джамаля Хашогги и само расследование его убийства.

В Персидском заливе считают, что администрация Байдена «неспособна достаточно решительно реагировать» на ракетные удары со стороны хуситов в Йемене (поддерживаемых властями Ирана). Также там недовольны форматом ядерной сделки с Тегераном, где не учитывается «иранская агрессия в регионе».