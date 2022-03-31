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1 час назад

Стало известно о нежелании импортеров отказываться от российского СПГ

Лера Букина

Иностранные покупатели пока не торопятся отказываться от российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на собственные данные отслеживания кораблей-танкеров, передает «Прайм».

Стало известно о нежелании импортеров отказываться от российского СПГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его экспорт в марте остается на стабильном уровне. Среди стран, которые получили наибольший объем поставок, - Япония и Франция.

«Экспорт СПГ из России со времени ввода войск на Украину остается высоким, что подчеркивает нежелание покупателей от Франции до Японии прекращать поставки топлива», — уточняет агентство.

Экспорт российского СПГ в марте демонстрирует уровни, которые наблюдались в феврале. Он также на 10% превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

«Россия может стать четвертым по величине экспортером СПГ в этом месяце», — указало агентство.

Япония - основной покупатель российского СПГ в этом месяце. Франция также является крупным для России направлением. TotalEnergies владеет 19,4% в «Новатэке», 20% в - «Ямал СПГ. Пока TotalEnergies не объявляла о намерении отказаться от СПГ из РФ.

Еще около трети поставок из РФ в марте-2022 находятся в пути и об их конечном направлении пока неизвестно.

«Хотя большинство импортеров избегают покупок СПГ из России на спотовом рынке, они продолжают принимать контрактные объемы. Россия экспортирует лишь небольшой процент своего СПГ по споту», — отмечает Блумберг.

Ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что США могут предложить Европе лишь 10% от объема российских поставок газа.

Рынки,Владимир Чижов,Новатэк,ЕС,
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