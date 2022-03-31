Стало известно о нежелании импортеров отказываться от российского СПГ

Иностранные покупатели пока не торопятся отказываться от российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на собственные данные отслеживания кораблей-танкеров, передает «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Его экспорт в марте остается на стабильном уровне. Среди стран, которые получили наибольший объем поставок, - Япония и Франция.

«Экспорт СПГ из России со времени ввода войск на Украину остается высоким, что подчеркивает нежелание покупателей от Франции до Японии прекращать поставки топлива», — уточняет агентство.

Экспорт российского СПГ в марте демонстрирует уровни, которые наблюдались в феврале. Он также на 10% превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

«Россия может стать четвертым по величине экспортером СПГ в этом месяце», — указало агентство.

Япония - основной покупатель российского СПГ в этом месяце. Франция также является крупным для России направлением. TotalEnergies владеет 19,4% в «Новатэке», 20% в - «Ямал СПГ. Пока TotalEnergies не объявляла о намерении отказаться от СПГ из РФ.

Еще около трети поставок из РФ в марте-2022 находятся в пути и об их конечном направлении пока неизвестно.

«Хотя большинство импортеров избегают покупок СПГ из России на спотовом рынке, они продолжают принимать контрактные объемы. Россия экспортирует лишь небольшой процент своего СПГ по споту», — отмечает Блумберг.