Раскрыта роль ЦБ в падении курса доллара

Курс доллара останется на текущих значениях до конца июня, считает аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.
По его словам, снижение курса доллара произошло благодаря решению Центробанка с 28 марта по 30 июня покупать золото у российских банков по фиксированной цене пять тысяч рублей за грамм. Оно же позволит удерживать курс на текущих позициях до конца первого полугодия 2022 года.
Голубовский напомнил, что ЦБ ввел цену на золото в рублях при курсе доллара в 100 рублей.
«Тогда люди удивлялись, почему ЦБ так дешево продает, потому что через цену золота в долларах эквивалентный курс должен был быть около 80 рублей за доллар. Это решение ЦБ означало, что курс будет 80 с копейками, где он сейчас и есть», — объяснил экономист «Ленте.ру».
Голубовский уверен, что в стране есть потенциал для дальнейшего снижения доллара, но пользы для экономики от этого не будет.
По его мнению, во втором полугодии золото может ненадолго потерять около 30 процентов стоимости. Это приведет к изменению курса до 120 рублей за доллар. В то же время евро будет терять позиции из-за энергетического кризиса и ситуации на Украине. Аналитик прогнозирует, что курс евро может опуститься до 85 рублей.