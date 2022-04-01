Раскрыта роль ЦБ в падении курса доллара

Курс доллара останется на текущих значениях до конца июня, считает аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

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По его словам, снижение курса доллара произошло благодаря решению Центробанка с 28 марта по 30 июня покупать золото у российских банков по фиксированной цене пять тысяч рублей за грамм. Оно же позволит удерживать курс на текущих позициях до конца первого полугодия 2022 года.

Голубовский напомнил, что ЦБ ввел цену на золото в рублях при курсе доллара в 100 рублей.

«Тогда люди удивлялись, почему ЦБ так дешево продает, потому что через цену золота в долларах эквивалентный курс должен был быть около 80 рублей за доллар. Это решение ЦБ означало, что курс будет 80 с копейками, где он сейчас и есть», — объяснил экономист «Ленте.ру».

Голубовский уверен, что в стране есть потенциал для дальнейшего снижения доллара, но пользы для экономики от этого не будет.