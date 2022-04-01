«Все нормально»: в России решили проблему с офисной бумагой

Цены на офисную бумагу в РФ возвращаются к уровням января - февраля, ее дефицита в стране не будет. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, российские производители нашли поставщиков необходимых ингредиентов и один из комбинатов будет выпускать новый сорт бумаги, "не ярко белого цвета".

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"Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января - февраля месяца, и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что [Светлогорский целлюлозно-бумажный] комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации", - сказал он

"Что касается бумаги, то все нормально в стране", - сказал Евтухов. Он отметил, что в РФ три крупнейших производителя этой бумаги - в Ленинградской области, Коми и в Архангельской области.

Замминистра рассказал, что Светлогорский комбинат нашел поставщиков в Индии и Китае, также ему были предложены российские ингредиенты.

"Это новый сорт бумаги, и она будет немножко другого цвета, не ярко-белая. Но при этом будут использоваться химикаты, которые не содержат хлора, то есть она еще будет экобумага", - пояснил он.

Евтухов подтвердил, что Минпромторг фиксировал дефицит офисной бумаги в РФ и рост цен на нее у перекупщиков, в отдельных случаях более чем в 20 раз, сейчас проверку по этому поводу проводит Генпрокуратура.

"Мы по этому поводу обратились к нашим коллегам в Генпрокуратуру. Сейчас, насколько я знаю, проходит проверка этой ситуации", - сказал он.

В канцелярских магазинах «Читай-город» и «Магмика» в Екатеринбурге снизилась цена на офисную бумагу А4 из-за спада спроса и снижения цен от поставщиков. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU после беседы с администраторами магазинов.

«Цена снизилась до 950 рублей за упаковку, сейчас готовимся менять ценники, так как документ был получен только что», — сообщил администратор в «Читай-городе».

Уточняется, что причина заключается в снижении стоимости бумаги от поставщиков.

В «Магмике» бумага чуть дороже — 999 рублей за 500 листов. Но по словам администратора, цены вскоре снизятся снова, но дата и причины не уточняются. Еще неделю назад, 24 марта, в этом магазине стоимость точно такой же пачки бумаги составляла 1599 рублей.

Ранее в Екатеринбурге выросла стоимость офисной бумаги из-за того, что основной поставщик сырья для изготовления белоснежной бумаги частично покидает российский рынок. В некоторых магазинах цена бумаги перевалила за 4000 рублей. В связи с происходящим, одна из типографий в Екатеринбурге планирует резать рулонную офсетную бумагу, которую обычно используют для печати шаблонов для медицинских справок и бюллетеней для выборов и продавать ее в офисы Екатеринбурга. Из-за высоких цен на бумагу, нелегко пришлось и бюджетным организациям — горадминистрация и городской транспорт начали экономить бумагу. Первые сократили количество печатаемых документов, а в автобусах, троллейбусах и трамваях города вдвое уменьшили размеры билета.

Все это связано с санкциями в ответ на российскую спецоперацию на Украине — зарубежные компании начали уходить с российского рынка. Заявляя новые санкции против РФ, главы западных стран подчеркивали, что необходимо нанести сильный удар по российской экономике и ее социальной и гуманитарной сферам. В ответ на это президент России Владимир Путин назвал это агрессией против миллионов россиян, апеллируя, что спецоперация нацелена на освобождение мирных жителей Донбасса.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на бумагу. Ведомство уже направило запросы крупнейшим производителям.

В пресс-службе ФАС отметили, что проверки начались после роста числа жалоб от потребителей. "При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования", - добавили в ФАС.

За последнюю неделю жители России столкнулись с дефицитом офисной бумаги для принтеров. Так, пачка листов А4 резко подорожала на 300%. Несколько недель назад упаковку из 500 листов можно было приобрести за 250-280 рублей. Сейчас же ее цена варьируется от 500 до 3000 рублей.

Главной причиной нехватки бумажной продукции являются санкции и логистические проблемы, связанные с доставкой импортных химикатов из Китая. Работу на время приостановил завод в Ленинградской области под маркой SvetoCopy. Кроме того, импорт бумаги и химикатов прекратили некоторые финские и австрийские компании. Например, финская химическая компания Kemira не планирует поставлять хлорат натрия в Россию. В 2021 году на долю России приходилось около 3% общей выручки Kemira, а большую часть рынка по производству бумаги занимали австрийская компания Mondi (Снегурочка, IQ, Xerox, Комус-Документ) и американская компания International Paper (Svetocopy, Ballet).

В связи с нехваткой бумаги некоторые регионы перенесли проведение Всероссийских проверочных работ в школах на осень. "ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя. <...> Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен", - сообщили ТАСС в минпросвещения.

Также дефицит бумаги повлиял на работу госучреждений. Так, в Свердловской области клиентам МФЦ, не имеющим на руках копии документов, отказывают в предоставлении услуг. Директор МФЦ Виктор Иванов отметил, что такие меры приняты для экономии как бумаги, так и времени приема.

"С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели", - отметили в пресс-службе минпромторга. В министерстве также добавили, что "отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет".

Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов также уверен, что дефицита офисной бумаги в стране не будет. Кроме того, он заявил РИА Новости, что санкции не повлияют и на производство газет, журналов и бумажных полотенец. Аналогичного мнения придерживается генеральный директор ООО "Типография ФС ПРИНТ" Сергей Антипин. Также он отмечает, что сейчас основной проблемой является нехватка именно качественной офисной бумаги. По его словам, "спрос на полиграфические услуги упал, при этом распределение по видам услуг не изменилось".

По мнению почетного члена Консультативного комитета по бумаге и древесным продуктам ФАО ООН Эдуарда Акима, в конечном итоге комбинаты будут напрямую работать с сетевыми магазинами.

В пятницу, 25 марта, производители офисной бумаги в России заявили, что не повышали свои цены на нее. Они подчеркнули, что повышение стоимости товаров произошло ранее и осуществлялось в рамках рублевой инфляции и роста затрат. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на информацию крупных производителей.

Сейчас цена за пачку офисной бумаги составляет почти две тысячи рублей, хотя раньше цена варьировалась до 600 рублей. Также поставщики добавили, что поставки товара не прекращались.

— Одна из причин внезапно возникшей на рынке ситуации — дефицит отбеливателя. Он закупается преимущественно в Европе, и западные компании не отказывались от поставок, однако нарушение логистических цепочек привело к риску недостатка продукции и, как следствие, к последовавшему за этим ажиотажу, который стимулировал подъем цен, — пишет газета.

Эксперты считают, что ситуация с бумагой в России выглядит обнадеживающе, поскольку в стране производится порядка 90 процентов всей продукции.

23 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что проверит производителей бумажной продукции в связи с ростом цен на товар.

До этого сообщалось, что ретейлер «Технопарк-Центр» зафиксировал цены на уровне февраля 2022 года на ряд товаров в результате вмешательства ФАС. Регулятор, как уточняется, обратил внимание компании на недопустимость необоснованного повышения цен. Инициатива по фиксации цен на ряд товаров является добровольной.

Заместитель министра Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в России наблюдается рост цен на кассовую ленту, а в ряде регионов возник ее дефицит.

По данным ведомства, цена на бумагу выросла в 2-3 раза в сравнении с февралем. По словам замглавы министерства, дефицит возник потому, что все потребители кассовой ленты использовали не только отечественную, но и импортную ленту.

«Импортной ленты где-то 50%, может быть, даже больше объем рынка», — отметил Евтухов.

Ранее ритейлеры предупредили о возможном дефиците чековой ленты из-за резкого увеличения ее стоимости. По словам экспертов, трудности возникают из-за того, что большинство поставок термобумаги обеспечивала Германия. Как отмечал представитель Минпромторга, в России работают и свои производители чековой ленты, они быстро наладили производство и поставку продукции, но у них узкий сегмент производства с небольшими поставками. Объем потребления чековой ленты будет снижаться, так как Россия, как и зарубежные страны, постепенно переходит на электронные чеки, считают в ведомстве.

Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила ввести мораторий на штраф за невыдачу бумажного чека до конца 2022 года, заявил Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я хочу сказать большое спасибо от всего бизнеса Федеральной налоговой службе, которая вышла с предложением до конца года установить мораторий на привлечение организации торговли к ответственности, если она не выдает чек», – цитирует замминистра ТАСС.