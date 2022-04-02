В США объяснили преимущество рубля перед долларом

Люди по всему миру всё меньше верят в доллар из-за больших долгов США. Об этом телеканалу RT заявил преподаватель юрфака в Питтсбургском университете Дэн Ковалик. По его словам, американская валюта постепенно будет терять свою ценность, так как она подкреплена только статьёй конституции о «полном доверии». А санкции Вашингтона против других стран только ускорят этот процесс. При этом рубль, обеспеченный золотом, будет иметь реальную ценность, добавил эксперт.

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Ковалик уверен, что рубль будет укрепляться по отношению к доллару. Специалист рассказал, что США в течение многих лет вводят санкции против других государств. В связи с чем они вынуждены вести расчёты в других валютах и искать новые подходы для продолжения торговли.

«Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», — заключил Ковалик.

30 марта о падении престижа доллара рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, единственная и неизбежная альтернатива в такой ситуации — это расширение использования национальных валют.