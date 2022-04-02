Раскрыта современная схема работы фарцовщиков

«В моей юности это называлось спекуляцией, и она была уголовно-наказуема. Теперь это легальный способ заработка, легкие деньги — пошел, посидел в очереди, и пять тысяч у тебя в кармане», — рассказывает коллекционер, добавляя, что без реселла не было бы ни такого интереса к кроссовкам, ни очередей, ни гонки за редкими моделями.