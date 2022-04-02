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2 часа назад

Раскрыта современная схема работы фарцовщиков

Мослентаиещё 2

Москвич Сергей Ветров, обладатель выдающейся коллекции кроссовок, рассказал в беседе с «Мослентой», как действуют современные фарцовщики. Он раскрыл схему работы перекупщиков.

Раскрыта современная схема работы фарцовщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ветрова, сегодня фарцовщиков принято называть реселлерами, но сути их деятельности это не меняет. Когда в магазинах выходит интересный релиз, две трети выстраивающейся очереди занимают покупатели, которые планируют приобретенную обувь потом перепродать.

«В моей юности это называлось спекуляцией, и она была уголовно-наказуема. Теперь это легальный способ заработка, легкие деньги — пошел, посидел в очереди, и пять тысяч у тебя в кармане», — рассказывает коллекционер, добавляя, что без реселла не было бы ни такого интереса к кроссовкам, ни очередей, ни гонки за редкими моделями.

Впрочем, сейчас, по словам сникерхеда, очереди бывают редко. Ветров объясняет это тем, что после пандемии рынок сильно изменился.

Ранее московский сникерхед вспомнил о дефиците на рынке обуви в советское и постсоветское время.

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