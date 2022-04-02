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1 час назад

Россиянам предрекли падение цен на электронику

Елена Прошина

Россиянам рассказали о предстоящем падении цен на электронику, включая бытовую технику и компьютеры. Прогноз сделала digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева, пишет «Прайм».

Россиянам предрекли падение цен на электронику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, рывок электроники всегда был понятен и достаточно предсказуем. Сейчас началась стабилизация цен и «очевидный откат до относительно разумных ценовых коридоров».

«Уже сейчас можно сказать, что рынок стабилизируется. По информации одного из крупнейших интернет-ритейлеров «Ситилинк», некоторые ноутбуки на фоне укрепления рубля дешевеют на 20%», - сказала Сорвачева.

Она отметила, что прогноз достаточно оптимистичный: рынок электроники частично уже перестроил логистику и двигается далее в этом направлении. Россия не останется без необходимой техники и электроники. Помимо логистики поддержку окажет и сотрудничество с дружественными странами.

«Не стоит ожидать повышения цен и дефицита»,- заключила Сорвачева.

Накануне корпорации Microsoft и SAP официально заявили, что продолжат обслуживание российских клиентов, иначе «социальная инфраструктура страны может оказаться под угрозой».

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