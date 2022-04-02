Во Франции оценили «ловкий трюк» Москвы для укрепления рубля

Журналисты французского издания Les Echos заявили, что идея России о продаже газа за рубли «очень умная», так как фактически приведет к тому, что западные страны будут укреплять российскую валюту. Они отметили, что это далеко не единственный положительный эффект для Москвы. Об этом пишет агентство «Прайм».

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«Покупатели платят в евро, "Газпром" получает рубли. Каждый сохраняет свое лицо. А рубль укрепляется», - уточнили журналисты.

Источник издания в одной из самых крупных газовых компаний Европы, заключивших контракты с «Газпромом» на длительный период, рассказал, что сторонам не придется заключать новые договора или перезаключать старые. Банковский счет в Газпромбанке позволит рассчитываться в евро, которые в дальнейшем конвертируются в рубли.

«На самом деле решение, предложенное Москвой, очень умное», - уверен он.

В свою очередь, работающий в Москве сотрудник посольства одной из европейских стран назвал «хитростью со стороны русских» предложенную РФ схему расчетов. По его мнению, конвертация евро в рубли через «Газпромбанк» и другие кредитные организации простимулирует спрос на рубли, что укрепит российскую валюту.