Во Франции оценили «ловкий трюк» Москвы для укрепления рубля

Журналисты французского издания Les Echos заявили, что идея России о продаже газа за рубли «очень умная», так как фактически приведет к тому, что западные страны будут укреплять российскую валюту. Они отметили, что это далеко не единственный положительный эффект для Москвы. Об этом пишет агентство «Прайм».
«Покупатели платят в евро, "Газпром" получает рубли. Каждый сохраняет свое лицо. А рубль укрепляется», - уточнили журналисты.
Источник издания в одной из самых крупных газовых компаний Европы, заключивших контракты с «Газпромом» на длительный период, рассказал, что сторонам не придется заключать новые договора или перезаключать старые. Банковский счет в Газпромбанке позволит рассчитываться в евро, которые в дальнейшем конвертируются в рубли.
«На самом деле решение, предложенное Москвой, очень умное», - уверен он.
В свою очередь, работающий в Москве сотрудник посольства одной из европейских стран назвал «хитростью со стороны русских» предложенную РФ схему расчетов. По его мнению, конвертация евро в рубли через «Газпромбанк» и другие кредитные организации простимулирует спрос на рубли, что укрепит российскую валюту.
Он подчеркнул при этом, что придуманная система защитит «Газпромбанк» от ограничительных мер со стороны Запада, так как он фактически становится важнейшим участником расчетов за голубое топливо.