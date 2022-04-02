Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
1 час назад

Литва первой в ЕС отказалась от российского газа

Илья Родин

Министерство энергетики Литвы заявило, что страна полностью отказывается от поставок российского голубого топлива. Об этом пишет ТАСС.

Литва первой в ЕС отказалась от российского газа
Фото: ТАССТАСС

«Газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца действует без импортируемого из России газа», - говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго прибалтийской республики подчеркнули, со ссылкой на оператора сетей республики Amber Grid, что 2 апреля импорт российского природного газа на литовско-белорусском стыке систем равнялся нулю.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время требование Москвы о расчете за поставки топлива в рублях более не является актуальным для Литвы.

Газопровод "Ямал — Европа" перешел на реверс

Министр энергетики Дайнюс Крейвис отметил, что другим странам ЕС пока не удалось этого добиться.

«Мы - первая страна Европейского союза среди стран-клиентов «Газпрома», добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», - заявил он.

Агентство напомнило, что страна получает природный газ морем, через введенный в эксплуатацию в декабре 2014 года СПГ-терминал в Клайпедском порту.

Рынки,Газпром,ЕС,
129
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители