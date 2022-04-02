Литва первой в ЕС отказалась от российского газа

Министерство энергетики Литвы заявило, что страна полностью отказывается от поставок российского голубого топлива. Об этом пишет ТАСС.

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«Газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца действует без импортируемого из России газа», - говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго прибалтийской республики подчеркнули, со ссылкой на оператора сетей республики Amber Grid, что 2 апреля импорт российского природного газа на литовско-белорусском стыке систем равнялся нулю.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время требование Москвы о расчете за поставки топлива в рублях более не является актуальным для Литвы.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис отметил, что другим странам ЕС пока не удалось этого добиться.

«Мы - первая страна Европейского союза среди стран-клиентов «Газпрома», добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», - заявил он.