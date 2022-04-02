Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
2 часа назад

Песков указал на «зашатавшийся» престиж доллара

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

На фоне «бандитско-санкционных игр» значительно «зашатался престиж доллара и евро», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков: престиж доллара и евро изрядно зашатался
Фото: UnsplashUnsplash

«Ну в основном доллара как основной резервной валюты», – сказал Песков, отметив, что «все больше-больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты».

По его словам, данный «процесс сейчас находится на начальной стадии, но остановить этот процесс уже нельзя».

Как подчеркнул Песков, Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, в истории «еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире». Однако, по его словам, «нет худа без добра» – санкции «заставляют нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

Раскрыта одна из главных целей спецоперации на Украине

Песков заявил: «Двойные стандарты были, есть и наверняка будут у наших оппонентов. И Минску, и Москве придется всегда работать с этими двойными стандартами. Мы от них никуда не денемся». По его словам, «это стиль работы, это стиль идеологии наших визави». Москва должна быть «терпеливой и настойчивой», доводя свою позицию «до оппонентов», сказал он.

Напомним, в США заявили, что введение американских санкций против России ускорит процесс выдавливания США из мировой экономики, роль доллара в которой будет снижаться, при этом обеспеченность рубля золотом должно усилить значение российского денежного знака. Санкции против России напугали даже союзников США – Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Китаем о продаже части своей нефти в юанях.

Рынки,Дмитрий Песков,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители