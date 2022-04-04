Рубль резко укрепился к евро

Курс доллара на открытии валютных торгов Мосбиржи повысился на 1,13%, до 84,9 рубля. К европейской валюте рубль, напротив, укрепляется: евро упал на 0,58%, до 92,45 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Рубль завершил прошлую неделю умеренным снижением к доллару и евро. «Американец» и «европеец» немного подорожали по итогам торгов на Московской бирже в пятницу. Курс рубля продемонстрировал снижение к бивалютной корзине перед выходными днями и в ожидании новых драйверов к движению. Курс доллара США достиг 83,95 рубля, что на 75 копеек превысило уровень закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,99 рубля (+ 49 копеек).

Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, российско-украинские переговоры продолжаются в режиме видеоконференцсвязи, позиции России по Крыму и Донбассу не изменились.