Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа, несмотря на очередной виток обострения отношений с Москвой.

"Если бы полное эмбарго остановило бы эту войну, то тогда бы мы это незамедлительно сделали", - приводит во вторник слова главы МИД издание Die Welt.

Бербок считает, что такое решение повысило бы цену продолжению конфликта. Тем не менее, Бербок заверила, что власти ФРГ вместе с партнерами в ЕС обсудят процесс по снижению зависимости от российского газа.

В понедельник институты ЕС и ряд государств Евросоюза призвали к незамедлительному введению новых санкций против России, после появления в западных СМИ сообщений о предполагаемом убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области. Украинская сторона выступила с утверждениями, что ответственность за случившееся в Буче несет РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче "фейковой атакой". По его словам, там была устроена инсценировка, которую на Украине и на Западе разгоняют по всем каналам и социальным сетям. Глава российского дипломатического ведомства отметил, что Москва рассматривает ситуацию в Буче как провокацию, угрожающую международному миру и безопасности, и будет требовать от Великобритании, председательствующей в Совбезе ООН, проведения заседания по этой теме.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны РФ также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях.

С призывом к расследованию событий в Буче выступил ряд политиков и представителей международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. Между тем лидеры ряда европейских государств, а также Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС уже призвали к новым санкциям против России.

Замглавы Минфина США Адевале Адейемо обсудил с должностными лицами ФРГ координацию санкций против России, в том числе противодействие попыткам обойти рестрикции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского ведомства.

Адейемо посетил Берлин, завершая поездку в Европу, нацеленную на «координацию экономического давления на Россию» в связи с ее операцией на Украине.

Замминистра обсудил с представителями ряда профильных немецких ведомств дальнейшую координацию по санкциям, включая «контроль над их исполнением и противодействие попыткам их обойти, в том числе касающимся применения криптовалюты». Он также провел аналогичные консультации в Лондоне, Брюсселе и Париже.

Ранее председатель Еврогруппы Паскаль Донохью сообщил, что Министры экономики и финансов стран Евросоюза (ЕС) на плановом заседании Совета ЕС в Люксембурге во вторник, 5 апреля, обсудят новые санкции против РФ из-за сообщений о ситуации в Буче. Кроме того, о новых антироссийских санкциях на этой неделе намерены объявить и Соединенные Штаты.

Экономика Германии рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта нефти и газа из России, заявил на пресс-конференции глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг. По его словам, которые приводит Reuters, в таком случае остро встаёт вопрос о мерах государственной поддержки компаний и мерах Европейского центробанка для борьбы с ростом цен.

Если бы были прекращены импорт или поставки российской нефти и природного газа, <...> существенная рецессия в Германии была бы практически неизбежна, — заявил Зевинг.

Ранее глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм рассказал, что отрасль ожидает обвал в случае отказа от российских энергоресурсов. По его словам, введение эмбарго на газ поставит её в безвыходное положение. А глава химического концерна BASF Мартин Брудермюллер назвал призывы к бойкоту российских энергоресурсов безответственным экспериментом.

Против эмбарго на поставки энергоресурсов из России также выступил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер. По его словам, подобное решение нанесёт непоправимый вред немецкой экономике и при этом едва ли повлияет на действия РФ. Член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель также считает, что эмбарго приведёт к серьёзным последствиям для экономики и социальной сферы не только в Германии, но и за её пределами.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что резкий отказ от газа из РФ навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России, поскольку на данный момент газ сложно заменить. Об этом он заявил в понедельник в Люксембурге.

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"Наша цель - как можно быстрее стать независимыми от поставок энергоресурсов из России. Мы должны предусматривать серьезные санкции. Но газ в краткосрочной перспективе незаменим, мы бы себе навредили больше", - сказал он, отвечая на вопрос, следует ли Евросоюзу включать в пятый пакет санкций запрет на поставки газа и нефти из РФ.

Также Линднер выступил за то, чтобы как можно быстрее "остановить все экономические отношения с Россией".

Он высказался за то, чтобы увеличивать давление на Россию, "но не ослаблять себя самих". Линднер добавил, что в дискуссии о независимости от российских ресурсов нужно проводить черту между газом, нефтью и углем.

Как заявлял канцлер Олаф Шольц, Германия в течение года сможет устранить зависимость от импорта нефти и угля из РФ, но для газа потребуется больше времени. При этом он говорил, что цель достигнута будет быстрее, чем многие думают. Власти ФРГ неоднократно говорили, что не могут позволить себе ввести немедленное эмбарго на поставки российских энергоресурсов.

Еврокомиссия в марте предложила странам ЕС план сокращения зависимости от поставок российского газа на 67% до конца текущего года в связи с конфликтом на Украине.

Германской экономике будет нанесен огромный ущерб в случае резкого эмбарго на газ из России. Об этом предупредила Моника Шницер, член специального экономического совета, который консультирует правительство ФРГ.

В интервью газетам медиаконцерна Funke, она отметила, что такое развитие событий потребовало бы немедленного перестроения всей германской промышленности, но для этого необходимы многие годы.

"Государство не сможет решить это при помощи денег", - цитирует ТАСС Шницер.

Оздоровление экономики заняло бы существенно больше времени, чем после пандемии коронавируса. Эксперт добавила, что ВВП ФРГ может упасть на пять процентных пунктов. При этом нельзя исключать, что спад может быть значительно больше, подчеркнула Шницер.

Возможное введение эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике. Об этом заявил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

По его словам, Германии не следует никому помогать, вызывая нужду и нищету в своей стране, если нет уверенности в том, что это действительно повлияет на Россию, пишет РИА Новости. Ченчер считает, что немецкое правительство должно стремиться к снижению энергетической зависимости от Москвы, не потерпев при этом экономической катастрофы.

Перебои с поставками газа в Германию могут привести к тяжелым последствиям для пищевой промышленности страны, дефициту ряда продуктов, а также волне простудных заболеваний. Об этом пишет газета Die Welt.

На немецкое правительство растет давление с целью добиться от Берлина отказа от закупок российских энергоресурсов, однако мало кто в Германии понимает, каковы будут реальные последствия подобного шага, отмечает издание. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил, что такой шаг грозит не просто индивидуальными ограничениями комфорта, а общеэкономическим и общесоциальным ущербом, пишет РИА Новости.

Die Welt напомнила о стресс-тест, проведенном немецкими властями в 2018 году, чтобы выяснить, чем грозит стране сокращение газоснабжения. Оказалось, что это приведет к охлаждению домов и волне простудных заболеваний среди населения, также снизится пожарная безопасность, поскольку жители перейдут к отоплению посредством печей и каминов.

Кроме того, возникнет риск дефицита продуктов в больницах и домах престарелых. Проблемы могут ожидать и пищевую промышленность, так как половина ее энергетической потребности обеспечивается за счет газа, такая же ситуация грозит животноводству и производству кормов для скота. В случае длительного отсутствия газа Германию ждет дефицит хлебобулочных и молочных изделий.

Альтернатива газу для Германии — это уголь и возобновляемая генерация энергии, заявил замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Также ФРГ необходимо повышать энергоэффективность, считает он.

Немцам нужно переключаться на уголь, возобновляемую генерацию и повышать энергоэффективность и энергосбережение. Такие решения в ближайшие два-три года дадут в ФРГ больше эффекта, чем поиск СПГ (сжиженный природный газ. — NEWS.ru) на мировом рынке, — сказал Белогорьев.

Он добавил, что немецкие СПГ-проекты изначально были политическими, но стали ключевой частью газовой стратегии страны. Терминалы в Вильгельмсхафене, по его мнению, — разумные инвестиции, потому что рынок СПГ ждёт дефицит до конца 2024 года, а с 2025 года сырья станет много.

Ранее Германия активировала режим раннего предупреждения ЧС для подготовки к возможному прекращению поставок российского газа, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, в случае развития подобного сценария в министерстве создадут кризисный штаб.

При этом власти Литвы первыми в Евросоюзе полностью отказались от российского газа. Министр энергетики страны Дайнюс Крейвис назвал это результатом последовательной энергетической политики государства и своевременных инфраструктурных решений.

Евросоюз сейчас не рассматривает возможность введения эмбарго на поставки газа из России, однако не исключает такой меры в будущем, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони после заседания Еврогруппы.

«Что касается газового эмбарго. Мы не рассматриваем эту возможность сейчас, но мы не исключаем ее в будущем. Это будет зависеть от развития войны, в меньшей степени это зависит от того, на кого эта мера повлияет больше (на Россию или ЕС)», – приводит слова еврокомиссара по экономике ТАСС.

Как заявил Джентилони, Евросоюз «должен быть готов платить цену» за применение экономических мер давления на Россию.

Как сообщил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью, министры экономики и финансов стран ЕС рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге 5 апреля. «Это сейчас крайне важно, чтобы мы сохраняли наше единство, которым отличался наш ответ [России] ранее. Поэтому во вторник мы обсудим новые меры на заседании Совета ЕС по экономике и финансам», – сказал председатель Еврогруппы. «Я ожидаю, что завтра дискуссия будет носить общий характер. Министры дадут общую оценку, какие решения необходимы, они дадут указания другим институтам ЕС, и решения будут приняты позднее. Я ожидаю, что в ближайшие дни будет принят такой подход», – добавил Донохью.

Как ожидается, министры экономики и финансов стран Евросоюза рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге во вторник, однако там пройдет только «общая дискуссия» без конкретных решений.

Накануне в ЕК выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией при продолжении оплаты в долларах и евро. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о незаменимости российского газа в краткосрочной перспективе при одновременной необходимости как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией».

Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.