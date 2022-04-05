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6 минут назад

Боррель: «Рубль успешно противостоит санкциям»

Лера Букина

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE заявил, что российской валюте хорошо удается противостоять санкциям, введенным против России, передает РИА Новости.

Боррель: «Рубль успешно противостоит санкциям»
Фото: ReutersReuters

«Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. (Президент России Владимир) Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», - подчеркнул Боррель.

Западные страны ввели масштабные экономические санкции против РФ. Это была реакция на спецоперацию России на Украине. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Ряд организаций заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

Ранее американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, сообщил, что новые санкции Евросоюза против России из-за ситуации на Украине могут затронуть импорт и экспорт авиатоплива, стальной продукции, предметов роскоши и других товаров, а также лизинг самолетов.

Миллиардер предупредил власти о последствиях экспорта за рубли

До этого глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Паскаль Донахью сообщил, что Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) намерен обсудить во вторник расширение санкций против России.

Рынки,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,
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