Боррель: «Рубль успешно противостоит санкциям»

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE заявил, что российской валюте хорошо удается противостоять санкциям, введенным против России, передает РИА Новости.
«Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. (Президент России Владимир) Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», - подчеркнул Боррель.
Западные страны ввели масштабные экономические санкции против РФ. Это была реакция на спецоперацию России на Украине. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Ряд организаций заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
Ранее американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, сообщил, что новые санкции Евросоюза против России из-за ситуации на Украине могут затронуть импорт и экспорт авиатоплива, стальной продукции, предметов роскоши и других товаров, а также лизинг самолетов.
До этого глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Паскаль Донахью сообщил, что Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) намерен обсудить во вторник расширение санкций против России.