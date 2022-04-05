Китай и Польша резко увеличили импорт российской нефти

В начале апреля среднесуточный экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья вырос на два процента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Reuters Reuters

Как уточняет информированный источник, значения экспорта достигли 575,6 тысячи тонн. Лидерами среди увеличения импорта российского топлива стали две страны — Китай и Польша. В европейской стране суточный объем прокачки по нефтепроводам увеличился в 1,8 раза, официальный Пекин нарастил объемы поставок на 10 процентов.

При этом уточняется, что вырос экспорт морским транспортом — теперь показатели достигают 351,6 тысячи тонн в сутки, что на 7,7 процента больше по сравнению с мартом. Отмечается, что рост идет во всех портах, кроме Новороссийска. Более чем в два раза нарастил морской экспорт «Сургутнефтегаз».

4 апреля стало известно, что польский гигант — нефтеперерабатывающая компания Orlen — начал постепенно отказываться от российской нефти. Об отказе от российских нефти и газа Варшава заявила 17 марта — долгосрочный контракт на поставки газа из России в Польшу истекает в этом году и продлеваться не будет.