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2 часа назад

Рубль непредсказуемо отреагировал на новые санкции США против России

Вероника Полынина

Рубль не отреагировал на новые санкции США против России и продолжил уверенный рост против доллара и евро на Московской бирже.

Доллар впервые с 23 февраля опустился ниже 80 рублей.

Доллар расчетами «завтра» на 18.48 мск торгуется на уровне 79,50 рубля, теряя 3,81 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов.

Курс евро к 18.46 стоит 86,62 рубля, потеряв 4,88 рубля за сессию.

На минимуме доллар опускался до 79,49 рубля, евро – до 86,50 рубля.

Рубль растет к доллару и евро в течение всего дня, игнорируя новые санкции США и угрозу формального дефолта.

В США заявили об активном восстановлении рубля после санкций

Ранее Минфин России объявило о первых исполненных в рублях обязательствах по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (на 649,2 миллиона долларов) из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. В ведомстве отметили, что конвертацию в валюту вернут не раньше, чем РФ восстановят доступ к замороженным валютным счетам. По мнению экспертов, это можно признать дефолтом, но лишь формально.

6 апреля Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях. Они включают полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка и запрет на новые инвестиции в российскую экономику. В заявлении ведомства говорится, что США суммарно полностью заблокировали более 2/3 российского банковского сектора. Также в американском Минфине заявили, что российская экономика в результате западных санкций перестанет входить в двадцатку крупнейших.

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