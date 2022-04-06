Рубль непредсказуемо отреагировал на новые санкции США против России

Рубль не отреагировал на новые санкции США против России и продолжил уверенный рост против доллара и евро на Московской бирже.
Доллар впервые с 23 февраля опустился ниже 80 рублей.
Доллар расчетами «завтра» на 18.48 мск торгуется на уровне 79,50 рубля, теряя 3,81 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов.
Курс евро к 18.46 стоит 86,62 рубля, потеряв 4,88 рубля за сессию.
На минимуме доллар опускался до 79,49 рубля, евро – до 86,50 рубля.
Рубль растет к доллару и евро в течение всего дня, игнорируя новые санкции США и угрозу формального дефолта.
Ранее Минфин России объявило о первых исполненных в рублях обязательствах по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (на 649,2 миллиона долларов) из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. В ведомстве отметили, что конвертацию в валюту вернут не раньше, чем РФ восстановят доступ к замороженным валютным счетам. По мнению экспертов, это можно признать дефолтом, но лишь формально.
6 апреля Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях. Они включают полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка и запрет на новые инвестиции в российскую экономику. В заявлении ведомства говорится, что США суммарно полностью заблокировали более 2/3 российского банковского сектора. Также в американском Минфине заявили, что российская экономика в результате западных санкций перестанет входить в двадцатку крупнейших.