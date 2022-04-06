Рубль непредсказуемо отреагировал на новые санкции США против России

Рубль не отреагировал на новые санкции США против России и продолжил уверенный рост против доллара и евро на Московской бирже.

Доллар впервые с 23 февраля опустился ниже 80 рублей.

Доллар расчетами «завтра» на 18.48 мск торгуется на уровне 79,50 рубля, теряя 3,81 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов.

Курс евро к 18.46 стоит 86,62 рубля, потеряв 4,88 рубля за сессию.

На минимуме доллар опускался до 79,49 рубля, евро – до 86,50 рубля.

Рубль растет к доллару и евро в течение всего дня, игнорируя новые санкции США и угрозу формального дефолта.

Ранее Минфин России объявило о первых исполненных в рублях обязательствах по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (на 649,2 миллиона долларов) из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. В ведомстве отметили, что конвертацию в валюту вернут не раньше, чем РФ восстановят доступ к замороженным валютным счетам. По мнению экспертов, это можно признать дефолтом, но лишь формально.