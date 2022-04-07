В ЕС обсудят нефтяное эмбарго против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что нефтяное эмбарго против России пока не входит в пятый пакет санкций, однако будет обсуждаться 11 апреля. Об этом пишет РИА Новости.

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«Этот вопрос не находится в пакете санкций, который обсуждается сегодня, - только уголь. Но этот вопрос будет обсуждаться в понедельник министрами иностранных дел», - пояснил он.

Комментируя тот факт, что послы ЕС не смогли согласовать пятый пакет санкций против России 6 апреля, Жозеп Боррель выразил надежду, что этот блок ограничений удастся принять «сегодня, в крайнем случае завтра», сообщает ТАСС.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас Евросоюз обсуждает новый пакет антироссийских санкций, который запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.