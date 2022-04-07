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1 час назад

Доллар рухнул ниже 77 рублей

Лера Букина

Рубль в начале торгов на Московской бирже четверга укрепляет свои позиции. Американская валюта опустилась ниже 77 рублей, до 76,39 рубля, следует из данных площадки на 10:15 мск.

Так, «американец» потерял 3,31 рубля. Курс евро упал до 83,06 рубля (- 3,94 рубля).

Эксперты, опрошенные «Интерфакс», связали укрепление рубля с тем, что участники рынка не ждут ухудшения положения попавших под санкции объектов. Им удалось в той или иной степени адаптироваться к ранее наложенным ограничениям, считают они. Напомним, что еще вчера вечером доллар опустился ниже 80 рублей впервые с 23 февраля.

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Также основные пары торгуются в условиях жесткого валютного контроля со стороны Банка России, что наряду с рестрикциями существенно ограничивает возможности рыночного курсообразования рубля к доллару и евро, указывают эксперты.

Рынки,Видео,Банк России,Московская биржа,
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