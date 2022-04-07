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1 час назад

Китай купил российский уголь и нефть за юани

Lenta.ruиещё 3

Некоторые китайские импортеры перешли на оплату импорта российского угля и нефти в юанях. Первая такая поставка ожидается в апреле, пишет Bloomberg.

Китай купил российский уголь и нефть за юани
Фото: ReutersReuters

Несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, чтобы получить его уже в апреле. Продавцы российской нефти также предложили покупателям из КНР возможность платить в юанях. Сырье, приобретенное за местную валюту, поступит в КНР в мае.

Решение о переходе на юань в торговле энергоресурсами было принято из-за экономических санкций. Они затрудняют международные денежные переводы с Россией после отключения некоторых банков страны от системы SWIFT. В прошлом году Россия оказалась вторым по величине поставщиком угля для Китая.

Курс доллара рухнул на Мосбирже

Ранее стало известно, что государственные нефтеперерабатывающие компании Китая продолжают покупать российскую нефть по действующим контрактам, но отказываются заключать новые. Не помогают даже значительные скидки, которые предлагают поставщики.

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