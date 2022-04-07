Китай купил российский уголь и нефть за юани

Некоторые китайские импортеры перешли на оплату импорта российского угля и нефти в юанях. Первая такая поставка ожидается в апреле, пишет Bloomberg.

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Несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, чтобы получить его уже в апреле. Продавцы российской нефти также предложили покупателям из КНР возможность платить в юанях. Сырье, приобретенное за местную валюту, поступит в КНР в мае.

Решение о переходе на юань в торговле энергоресурсами было принято из-за экономических санкций. Они затрудняют международные денежные переводы с Россией после отключения некоторых банков страны от системы SWIFT. В прошлом году Россия оказалась вторым по величине поставщиком угля для Китая.