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1 час назад

Названы причины укрепления рубля

Газета.Ruиещё 2

Ряд факторов, связанных с тактикой Центрального банка России (ЦБ) и действиями валютных экспортеров, привели к укреплению рубля. Об этом заявил старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов в беседе с агентством "Прайм".

Раскрыты причины укрепления рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитик пояснил, что у этого быстрого укрепления курса рубля есть определенные задачи. Блинов отметил, что россияне традиционно связывают свое благосостояние с долларом и евро, но из-за ускорения мировой инфляции слишком резкий рост цен никому в стране не нужен. Он добавил, что у международных инвесторов, которые продали доллар по 120–150 рублей могло скопиться много российской валюты. Теперь ее необходимо "изъять", чтобы не разгонять инфляцию.

Для укрепления рубля российского также следует обосновать западным странам, что стоит пойти на уступки в плане разморозки резервов и возможности международных расчетов, заключил эксперт. Рубль полностью отыграл свое падение с начала военной спецоперации на Украине. Утром 7 апреля за доллар давали меньше 75 рублей.

У рекордного с февраля укрепления национальной валюты есть несколько основных причин, считают эксперты. Среди них — сворачивание валютных операций внутри России, увеличение роли рубля в межгосударственных расчетах, нулевой ввоз западных технологий, параллельный импорт.

Рынки,Роман Блинов,Банк России,Русс-Инвест,
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