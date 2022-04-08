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52 минуты назад

Аналитик анонсировал снижение доллара до 60 рублей

Ura.Ru

На фоне продаж валютной выручки и дальнейшего предложения валюты со стороны частных лиц курс доллара может вернуться к 60—65 рублей за доллар. Такой прогноз сделал руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

«На фоне тенденции к укреплению рубля население в апреле может сократить накопленные валютные сбережения», — заявил Локтюхов «Коммерсанту».

Согласно его прогнозу, доллар может упасть до 60—65 рублей.

Курсы ведущих валют упали на фоне новых санкций против российских банков. По словам частного инвестора Дениса Коршилова, из-за санкций люди осторожнее начинали относиться к валютным вкладам и начали отдавать предпочтение рублевым. Также укреплению рубля способствует низкий спрос на валюты со стороны импортеров и высокие цены на энергоносители. Однако давление на курс рубля может оказать восстановление импорта, считает директор департамента внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин.

В Британии увидели опасность для доллара от санкций против России

Курс доллара на российском рынке упал ниже 75,5 рубля. Курс евро опустился ниже 81,5 рубля. США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. Однако в конце марта курс валюты начал опускаться. Российская валюта укрепилась после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа рублями для недружественных стран, сообщает портал «Дни.ру».

Рынки,Видео,Евгений Локтюхов,Денис Коршилов,Владимир Путин,Коммерсант,Банк "Санкт-Петербург",
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