На фоне продаж валютной выручки и дальнейшего предложения валюты со стороны частных лиц курс доллара может вернуться к 60—65 рублей за доллар. Такой прогноз сделал руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

«На фоне тенденции к укреплению рубля население в апреле может сократить накопленные валютные сбережения», — заявил Локтюхов «Коммерсанту».

Согласно его прогнозу, доллар может упасть до 60—65 рублей.

Курсы ведущих валют упали на фоне новых санкций против российских банков. По словам частного инвестора Дениса Коршилова, из-за санкций люди осторожнее начинали относиться к валютным вкладам и начали отдавать предпочтение рублевым. Также укреплению рубля способствует низкий спрос на валюты со стороны импортеров и высокие цены на энергоносители. Однако давление на курс рубля может оказать восстановление импорта, считает директор департамента внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин.