Предсказано снижение доллара до 60 рублей

«В апреле-мае стоимость доллара может снизиться до 60-65 рублей, но при условии, что ЦБ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой, а активность экспортёров сохранится на текущих уровнях. Вероятно, столь сильное укрепление рубля может привести к частичному сокращению накопленных валютных сбережений населения», — подчеркнул он.

В настоящее время иностранцы не могут выводить активы за рубеж. Также в стране наложены ограничения на вывод активов резидентами. Для предотвращения спекуляций с долларом и евро введена заградительная комиссия на их покупку на Московской бирже. Физлица также не могут покупать наличные доллары и евро, экспортеры в обязательном порядке продают 80% выручки. За счет этих мер и резкого падения импорта российской валюте удалось так укрепиться этой весной, пояснил Головинов.