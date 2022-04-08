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46 минут назад

Когда ждать доллара по 60 рублей: эксперт дал ответ

Дарья Зарецкая

В случае сохранения текущих условий курс доллара в апреле-мае может опуститься в район 60-65 рублей. Об этом заявил аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов, передает «Прайм».

Предсказано снижение доллара до 60 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В апреле-мае стоимость доллара может снизиться до 60-65 рублей, но при условии, что ЦБ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой, а активность экспортёров сохранится на текущих уровнях. Вероятно, столь сильное укрепление рубля может привести к частичному сокращению накопленных валютных сбережений населения», — подчеркнул он.

В настоящее время иностранцы не могут выводить активы за рубеж. Также в стране наложены ограничения на вывод активов резидентами. Для предотвращения спекуляций с долларом и евро введена заградительная комиссия на их покупку на Московской бирже. Физлица также не могут покупать наличные доллары и евро, экспортеры в обязательном порядке продают 80% выручки. За счет этих мер и резкого падения импорта российской валюте удалось так укрепиться этой весной, пояснил Головинов.

10 марта курс американской валюты после стремительного повышения в конце февраля – начале первого весеннего месяца достиг на Московской бирже рекордной отметки - 121,53 рубля. Однако уже в начале апреля позиции валют сменились, рубль начал уверенно укрепляться. Накануне, 7 апреля, курс доллара на Мосбирже упал ниже 75 рублей впервые с 11 февраля, а курс евро — ниже 81 рубля. К 18:00 показатели достигли 75,6 и 81,6 соответственно.

Рынки,Видео,Промсвязьбанк,Московская биржа,
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