Песков разъяснил главе Еврокомиссии правила платы за газ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что европейские компании продолжат платить за газ в евро, но через новые счета, с помощью которых европейскую валюту будут конвертировать в рубли. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет рассматривать оплату российского газа в рублях как нарушение санкций.

По ее словам, ЕК провела «очень глубокий юридический анализ» требований РФ и пришла к выводу, что это создаст риски для компаний и приведет к обходу санкций.

Песков сказал, что заявления фон дер Ляйен вызывают недоумение.

«Мы уже неоднократно объясняли ту систему, которую предлагается применять. Мы неоднократно объясняли, что компании-покупатели как платили в евро, так они и будут [в них] платить, но просто на другие свои счета, которые потом, также на их счетах, будут конвертироваться в рубли», - заявил представитель Кремля.

Песков посоветовал фон дер Ляйен получить более подробную информацию от компаний, у которых есть контракты с «Газпромом».

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать российский природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. Соответствующий указ был подписан 31 марта.