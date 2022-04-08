Россиянам дали совет по покупке долларов

«Впрочем, скорее всего, даже с учетом налога спекулянт в текущей ситуации останется в выигрыше, — считает экономист. — Второе препятствие состоит в том, что получить наличный доллар сегодня сложно. И есть опасения, что вот эта безналичная игрушка окажется обременена какими-то дополнительными сложностями, особенно в связи с тем, что против наших банков принимаются все новые санкционные меры. Как вы понимаете, измерить этот риск достаточно сложно».