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1 час назад

Shell применила старую уловку, чтобы закупать российскую нефть в обход санкций

Елена Прошина

Британско-нидерландская Shell внесла поправки в свои нефтяные контракты, чтобы торговать российским топливом в обход санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в распоряжении контракты.

Shell нашла способ покупать российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суть поправки заключается в создании «латвийской смеси», где баррель состоит из 49,99% из сырья из РФ и на 50,01% из другого. Кроме того технический груз топлива не имеет российского происхождения.

В Bloomberg отметили, что продажа такой смеси является совершенно законной, поскольку Европа не стала применять какие-либо ограничения или штрафы на покупку нефти из РФ. Также в агентстве уверены, что данное «смешивание стало удобным инструментом Shell, чтобы публично говорить одно, а делать другое».

Во время запрета на экспорт венесуэльской нефти рейдеры компании говорили о «малайзийской» или «сингапурских» смесях, добавили в Bloomberg.

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Напомним, что ранее Shell объявила о выходе из совместных с «Газпромом» и «Газпром нефтью» предприятий, включая «Сахалин-2», «Енисей» и «Салым Петролеум», прекращении участия в проекте «Северный поток — 2» и спотовых закупках нефти из России, а также отказе от участия во всех российских углеводородных проектах.

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