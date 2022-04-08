Shell нашла способ покупать российскую нефть

Британско-нидерландская Shell внесла поправки в свои нефтяные контракты, чтобы торговать российским топливом в обход санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в распоряжении контракты.

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Суть поправки заключается в создании «латвийской смеси», где баррель состоит из 49,99% из сырья из РФ и на 50,01% из другого. Кроме того технический груз топлива не имеет российского происхождения.

В Bloomberg отметили, что продажа такой смеси является совершенно законной, поскольку Европа не стала применять какие-либо ограничения или штрафы на покупку нефти из РФ. Также в агентстве уверены, что данное «смешивание стало удобным инструментом Shell, чтобы публично говорить одно, а делать другое».

Во время запрета на экспорт венесуэльской нефти рейдеры компании говорили о «малайзийской» или «сингапурских» смесях, добавили в Bloomberg.