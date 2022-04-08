Сербию исключили из санкций по нефти после голоса против РФ в ООН

Сербию исключили из санкций Евросоюза на поставки российской нефти после голосования в ООН против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Об исключении из санкций рассказала вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович. Она отметила, что это решение ставит страну в более выгодное положение, чем другие государства региона.

«Хорошая новость в том, что мы исключены из пятого пакета санкций ЕС в отношении России, что значит – снабжение нашего рынка нефтью через Адриатический нефтепровод (JANAF) будет продолжено и после 15 мая», - сказала Михайлович.

Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его страна проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН из-за шантажа со стороны Евросоюза. По его словам, ЕС отложил решение по импорту нефти, чтобы посмотреть, как проголосует Белград.

Ранее Вучич заявлял, что санкции ЕС бьют по интересам Сербии больше, чем по интересам ЕС или России. Нефтяная компания Нефтяная индустрия Сербии (НИК) на 65,15% принадлежит «Газпромнефти», а новые санкции запрещают странам, в которых нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, экспортировать и импортировать нефть.