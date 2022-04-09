Назван справедливый курс рубля

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил в интервью «Российской газете», что справедливый курс российской валюты должен быть «в диапазоне 80-85 рублей за доллар и 90-95 рублей - за евро».

«Важнейшим триггером для дальнейшего движения курсов доллара и евро внутри России остаются и будут оставаться акценты ЦБ, поскольку де-факто курс сейчас полностью контролируется Центробанком РФ», - рассказал аналитик.

Он уточнил, что «если исходить из внешней конъюнктуры, то укрепление российской валюты более чем логично». При этом, отметил Михаил Коган, после того, как ЦБ объявил о снижении ключевой ставки до 17% годовых, «доллар доходил до 71 рубля, закрывшись на 76 рублях. А евро снижался до 77,2 рубля, закрыв неделю на отметке в 82,7 рубля».

Коган пояснил, что такой низкий курс предоставил импортерам отличный шанс «как следует закупить валюты для своей дальнейшей деятельности. И, после крупных покупок, курс рубля стал плавно снижаться». Также он напомнил, что на российскую валюту оказало положительное влияние решение о продаже газа за рубли.

Вместе с тем, считает финансист, на следующей неделе курсы валют могут существенно измениться. На них окажет влияние то, что ЦБ начнет снимать ограничения на покупку валюты.

Аналитик напомнил, что с понедельника, 11 апреля, будет отменена 12%-ная комиссия на покупку валюты на «Мосбирже», а с 18 апреля россияне снова получат возможность снимать наличные в банках.