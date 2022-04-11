Начало действовать решение ЦБ о смягчении валютного контроля

ЦБ смягчает валютный контроль. С сегодняшнего дня в России отменяется 12-процентная комиссия за покупку валюты на бирже. Кроме того, россияне смогут снимать наличную валюту со своих банковских счетов, открытых до 9 марта. А еще через неделю можно будет просто прийти в банк и купить наличные доллары и евро. С одним уточнением — если эти наличные в банке будут.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Донат Сорокин/ТАСС

Лимит на снятие наличных пока сохраняется — не больше 10 тысяч в долларовом эквиваленте. Снимать можно и доллары и евро. На этой неделе только то, что на валютных счетах уже лежало. Со следующей — можно будет просто купить наличные.

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Но банки смогут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля. То есть нужно, чтобы за эту неделю граждане принесли достаточно наличных денег в банки. И не факт, что россияне отдадут банкам столько же, сколько потом захотят снять. А других источников пополнения касс кэшем у банков немного, отмечает аналитик 8848 Invest Александр Копытов:

Александр Копытов аналитик 8848 Invest «Все, что может появиться, это то, что поступило от граждан. Очень малое количество бизнесовых контрактов заключается в наличных, поэтому это все — просто вклады. Либо еще один вариант: возможно, какие-то действительно бизнесовые вещи, когда есть какие-то крупные контракты и там предполагается какой-то объем наличных. Либо закладывается схема на будущее, как, например, сделано в Иране. Очень много международных контрактов заключается в долларах с расчётами наличными. Наличные, так или иначе, все-таки поступают каким-то спецрейсами. И, таким образом, именно для будущих схем данная норма применяется».

Эксперт не исключает также, что наличкой с банками может поделиться ЦБ.

Безналичную валюту с 11 апреля можно покупать на бирже без уплаты 12% комиссии. Эта мера явно повысит спрос на валюту. Приближаются майские праздники, за ними сезон летних отпусков. Те, кто все еще планирует отдых за границей, смогут купить себе безналичную валюту без комиссии. По хорошему курсу. Деньги можно использовать в других странах, но рабочих вариантов не слишком много. Продолжает ведущий аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин:

Александр Потавин ведущий аналитик финансовой группы «Финам» «Можно открыть здесь карту UnionPay, закинуть туда валюту и попытаться снять эту валюту там в Турции с этих карточек UnionPay. Ну если вам нужна наличная валюта, допустим, для похода на рынок, на рынке-то терминалы не работают, все наличными расплачиваются. Поэтому, чтобы не сидеть совсем уж так возле ближайшего магазинчика и только, там можно этим заняться, таким образом валюту снять».

Регулятор пошел на смягчения валютного контроля по нескольким причинам. Во-первых, закончилась паника. Во-вторых, на минувшей неделе рубль отыграл все потери, которые он понёс с конца февраля. А слишком крепкий рубль российским властям не нужен. Продолжает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич:

Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие»: «Укрепление рубля, которое мы видим, приобретает характер избыточного. Текущие уровни курса рубля — 75-80 рублей за доллар — уже достаточны, чтобы стабилизировать инфляцию. Однако снижение курса рубля существенно ниже уровня 70 рублей за доллар начинает постепенно съедать нефтегазовые доходы бюджета, поэтому в целях поддержания курса рубля на планируемом ранее уровне, а я напомню, что бюджет на 2022 год был сверстан исходя из курса 72 рубля 10 копеек, ЦБ начинает ослаблять ограничения, чтобы немножко повысить спрос на валюту».

Смягчение валютного контроля может увеличить предложение долларов и евро, но вряд ли сбалансирует рынок. Потому что проблема не в предложении, а в спросе на валюту, который рухнул вместе с обвалом внешней торговли. Из-за западных санкций России многое не продают, а то, что мы еще можем купить, не всегда получается оплатить. Проще говоря, валюту не на что тратить.

О том, каким будет курс рубля в ближайшее время с учетом всего вышеизложенного, рассуждает начальник управления операциями на российском фондовом рынке ИК Freedom Finance Георгий Ващенко:

Георгий Ващенко, начальник управления операциями на российском фондовом рынке ИК Freedom Finance: «Безусловно, отмена заградительной комиссии — благо в первую очередь для импортеров, они смогут снизить цены, и импорт товара в РФ увеличится. Но я не ожидаю сейчас ажиотажного спроса на валюту как со стороны физических лиц, так и со стороны предпринимателей, поскольку пока еще достаточно большое количество неопределенности. Стоит отметить, что кредитное плечо на рынок пока не вернулось, поэтому активность участников будет небольшой. Полагаю, что пара доллар-рубль пока будет продаваться в диапазоне 75-80, рубль-евро — 82 с хвостиком».