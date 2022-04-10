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1 час назад

Финансист Тузов назвал реальный курс доллара к рублю

Российская Газетаиещё 16

Укрепление рубля происходит из-за того, что предложение валюты опережает спрос, а реальный курс доллара может закрепиться на отметке в 74 рубля. Об этом агентству "Прайм" рассказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Экономист назвал реальный курс рубля к доллару
Фото: ReutersReuters

По его словам, снижение курса доллара происходит на фоне продаж экспортерами 80% валютной выручки, а также комиссии в 12% за покупку валюты.

"В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар", - отметил эксперт.

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Напомним, в пятницу курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с ноября прошлого года. Евро, в свою очередь, подешевел до 78 рублей впервые с июня прошлого года.

Рынки,Универ Капитал,
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