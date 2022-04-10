Экономист назвал реальный курс рубля к доллару

Укрепление рубля происходит из-за того, что предложение валюты опережает спрос, а реальный курс доллара может закрепиться на отметке в 74 рубля. Об этом агентству "Прайм" рассказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

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По его словам, снижение курса доллара происходит на фоне продаж экспортерами 80% валютной выручки, а также комиссии в 12% за покупку валюты.

"В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар", - отметил эксперт.