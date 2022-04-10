Украина в полном объеме откажется от закупки газа из ЕС

Советник главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин заявил журналистам, что страна планирует в полном объеме отказаться от поставок газа из Европейского союза за счет продуманной и жесткой экономии. Об этом пишет РИА «Новости».
«На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», - сказал он в ответ на вопрос о закупках Украиной российского голубого топлива через посредников из Европы.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал, что в феврале импорт газа в страну составлял порядка 14 миллионов кубометров в сутки.
Он отметил, что поставки топлива шли из Венгрии, Словакии и Польши по виртуальному или физическому реверсу. Фактически, это было российский энергоноситель, купленный Киевом через европейских посредников.