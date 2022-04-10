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39 минут назад

Украина откажется от закупки реверсного газа из ЕС

Илья Родин

Советник главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин заявил журналистам, что страна планирует в полном объеме отказаться от поставок газа из Европейского союза за счет продуманной и жесткой экономии. Об этом пишет РИА «Новости».

Украина в полном объеме откажется от закупки газа из ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», - сказал он в ответ на вопрос о закупках Украиной российского голубого топлива через посредников из Европы.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал, что в феврале импорт газа в страну составлял порядка 14 миллионов кубометров в сутки.

Он отметил, что поставки топлива шли из Венгрии, Словакии и Польши по виртуальному или физическому реверсу. Фактически, это было российский энергоноситель, купленный Киевом через европейских посредников.

Рынки,Сергей Макогон,Алексей Рябчин,Нафтогаз,ЕС,
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