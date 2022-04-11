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25 минут назад

Financial Times оценила вероятность «смерти» доллара

Лера Букина

Превращение доллара в оружие способно подорвать данную валюту и расколоть международную финансовую систему. Об этом сообщает газета Financial Times в своем материале.

Оценена перспектива «смерти» доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению обозревателей издания, заморозка валютных резервов России в рамках санкций создала для ряда стран стимул к тому, чтобы отходить от доллара. Новая политика может повлечь за собой смерть американской валюты, отмечают они.

FT при этом указывает на отсутствие глобальной коалиции, осуждающей спецоперацию России на Украине, и существование только западного блока.

30 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус доллара в мире серьезно пошатнулся, в этой связи целесообразно расширять использование национальных валют.

Россиянам дали советы по вкладам и кредитам

Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко ранее назвал причины неизбежности дедолларизации мировой экономики. По его мнению, сокращение доли доллара в международных резервах, которое формально началось шесть лет назад, будет наблюдаться и дальше. В глобальных валютных резервах доля доллара может сократиться ниже 50% через 10 лет и ниже 40% - через 20, указал эксперт. Это, как отмечается, будет связано с укреплением других валют, таких как юань, иена, канадский доллар.

Рынки,Искандер Луцко,Дмитрий Песков,
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