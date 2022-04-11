Оценена перспектива «смерти» доллара

Превращение доллара в оружие способно подорвать данную валюту и расколоть международную финансовую систему. Об этом сообщает газета Financial Times в своем материале.
По мнению обозревателей издания, заморозка валютных резервов России в рамках санкций создала для ряда стран стимул к тому, чтобы отходить от доллара. Новая политика может повлечь за собой смерть американской валюты, отмечают они.
FT при этом указывает на отсутствие глобальной коалиции, осуждающей спецоперацию России на Украине, и существование только западного блока.
30 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус доллара в мире серьезно пошатнулся, в этой связи целесообразно расширять использование национальных валют.
Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко ранее назвал причины неизбежности дедолларизации мировой экономики. По его мнению, сокращение доли доллара в международных резервах, которое формально началось шесть лет назад, будет наблюдаться и дальше. В глобальных валютных резервах доля доллара может сократиться ниже 50% через 10 лет и ниже 40% - через 20, указал эксперт. Это, как отмечается, будет связано с укреплением других валют, таких как юань, иена, канадский доллар.