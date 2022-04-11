Оценена перспектива «смерти» доллара

Превращение доллара в оружие способно подорвать данную валюту и расколоть международную финансовую систему. Об этом сообщает газета Financial Times в своем материале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению обозревателей издания, заморозка валютных резервов России в рамках санкций создала для ряда стран стимул к тому, чтобы отходить от доллара. Новая политика может повлечь за собой смерть американской валюты, отмечают они.

FT при этом указывает на отсутствие глобальной коалиции, осуждающей спецоперацию России на Украине, и существование только западного блока.

30 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус доллара в мире серьезно пошатнулся, в этой связи целесообразно расширять использование национальных валют.