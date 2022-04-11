В конце прошлой недели Банк России на внеочередном заседании принял решение понизить ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — с 20% до 17%. Регулятор подчеркнул, что «риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала».

ЦБ решил отменить комиссию на покупку валюты через брокеров. Кроме того, им было анонсировано смягчение ограничений на продажу наличной валюты банками. Как было сказано, «Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года». Также регулятор позволил россиянам с 11 апреля снимать с валютных счетов, открытых до 9 марта 2022 года, не только доллары, но и евро. На снятие установили лимит в $10 000 или его эквивалента в евро. Он активен до 9 сентября 2022 года. Сверх лимита разрешается по-прежнему получить средства в рублях.