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1 час назад

ОПЕК предупредила Европу о невозможности заменить российскую нефть

Lenta.ru

Глава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо предупредил руководство Евросоюза в ходе личной встречи о невозможности полностью заменить российскую нефть в случае запрета на ее поставки в рамках санкций. Его слова приводит Reuters.

ОПЕК предупредила Европу о невозможности заменить российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По подсчетам Баркиндо, из-за наложенных на Москву санкций мировой рынок может потерять около семи миллионов баррелей нефти в сутки. Компенсировать такие потери, по словам главы ОПЕК, будет невозможно.

Названы два преимущества нефти из России

В ответ представители Брюсселя попросили ОПЕК увеличить объемы добычи за счет резервных мощностей. Однако, отметил Баркиндо, это едва ли исправит текущую волатильность на мировом рынке, поскольку она стала следствием «нефундаментальных факторов», неподконтрольных ОПЕК.

Рынки,Мохаммед Баркиндо,ОПЕК,ЕС,
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