ОПЕК предупредила Европу о невозможности заменить российскую нефть

Глава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо предупредил руководство Евросоюза в ходе личной встречи о невозможности полностью заменить российскую нефть в случае запрета на ее поставки в рамках санкций. Его слова приводит Reuters.

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По подсчетам Баркиндо, из-за наложенных на Москву санкций мировой рынок может потерять около семи миллионов баррелей нефти в сутки. Компенсировать такие потери, по словам главы ОПЕК, будет невозможно.