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1 час назад

Эксперт из США объяснил, почему санкции не навредили рублю

Лера Букина

Санкции США не смогли оказать негативного влияния на рубль, курс которого стал выравниваться, из-за невозможности деглобализации мировой экономики. Об этом заявил в колонке для Global Times американский обозреватель Брэдли Бланкеншип, передает РИА Новости.

Эксперт из США объяснил, почему санкции не навредили рублю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он привел слова Джо Байдена, которые были им сказаны 26 марта в Варшаве. Тогда он заявил, что что в связи с западными санкциями «рубль превратился в мусор». Бланкеншип счел данное утверждение «явным преувеличением».

«Действительность его опровергла: с момента начала российской специальной военной операции на Украине рубль почти полностью восстановил утраченные позиции», — подчеркнул американский обозреватель.

Он отметил, что Запад переоценил свои силы, решив вступить в борьбу с Москвой. Как показала практика, российские энергоресурсы незаменимы для мировой экономики, а их рынок сбыта не ограничивается только союзниками США, указал Бланкеншип.

Кроме того, как отметил он, среди тех, кто ввел санкции против РФ, - страны Северной Америки и Европы. Другие же не стали применять эти меры, так как разрыв экономических связей и поставок, сложившихся в результате глобализации мировой экономики, нанес бы по ним удар, заявил эксперт.

В результате для России все еще открыты рынки других регионов, отметил обозреватель. Эти страны не хотят разрывать взаимовыгодные отношения с Москвой, подчеркнул Бланкеншип.

«Так работает глобализация. И да, она действительно работает. <…> Безусловно, где-то циркулируют истории о финансовом волшебстве российского Центробанка, но важной причиной стабилизации рубля стало то, что деглобализация оказалась невозможной. Это неотъемлемая и постоянная черта мировой экономики», — подытожил эксперт.

Ранее газета Financial Times сообщила, что превращение доллара в оружие способно подорвать данную валюту и расколоть международную финансовую систему.

Рынки,Джозеф Байден,Банк России,
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