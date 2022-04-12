В России начались проблемы с продажей долларов и евро

Российские экспортные компании начали сталкиваться с проблемами при попытке продать валютную выручку на рынке, что необходимо для исполнения текущих нормативов. Об этом со ссылкой на источники в правительстве, Центробанке и крупных промышленных группах, ведущих поставки за рубеж, сообщают «Ведомости».

Доллары и евро не пользуются спросом на бирже по ряду факторов. Во-первых, импортерам в таком количестве они больше не нужны из-за резкого падения поставок товаров, что связано с западными санкциями и, как следствие, проблемами с логистикой.

Во-вторых, сохраняющиеся ограничения на использование валюты (вывод за рубеж, снятие наличных) снижают интерес к ней со стороны других физических и юридических лиц — по сути, она перестала исполнять традиционные функции.

Из-за этого экспортерам в отдельные дни удавалось продать не более половины от необходимых 80 процентов выручки. Смягчение ограничений в пятницу, 9 апреля, может стабилизировать ситуацию, но не решит проблему. Сами компании, не исполняющие нормативы, пока не наказывают, так как речи о недобросовестной практике не идет.

Один из собеседников издания отметил, что спроса на доллары и евро почти нет, а главное — никто не может поручиться, что он возникнет. «У рубля нет курса — только путь», — объяснил он.

Обязательная продажа валютной выручки была введена указом президента страны Владимира Путина 28 февраля, спустя четыре дня после вступления российской армии на территорию Украины. Позднее была введена комиссия в 12 процентов на покупку на бирже долларов, евро и фунтов, лимиты по переводу средств за рубеж, запрет на обслуживание внешних обязательств по евробондам без специального разрешения правительства.